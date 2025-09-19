52 identificados en Alicante durante una operación en un mercadillo ilegal de objetos supuestamente robados

Un detenido y 52 identificado es el saldo de una operación de la policía nacional y local desarrollado en un mercadillo ilegal situado en la calle Cuarzo en Colonia Requena, donde se realizaba la compra-venta de efectos sin ninguna garantía y sin contar con los permisos municipales. Se investiga si estos objetos recuperados por la policía habían sido robados.

En el operativo participaron agentes tanto de uniforme como de paisano con el resultado de un arrestado por desobediencia y receptación. Se han intervenido cinco teléfonos móviles y una Tablet. Hay también 52 identificados y 42 vehículos chequeados. Asimismo, se han levantado dos actas por posesión de drogas y cuatro por desobediencia. A su vez, la Policía Local ha levantado 52 actas de sanción por venta ambulante.

Según ha informado el Consistorio alicantino, los dos cuerpos policiales llevan varios meses actuando para combatir la venta ambulante en el mercadillo ilegal. Desde septiembre del año pasado se han realizado más de 320 intervenciones, no sólo en la calle del Cuarzo, sino también en las adyacentes; Esmeralda y Olivino.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Intervenciones en la fachada litoral

Según fuentes municipales, la colaboración entre los cuerpos policiales ha permitido efectuar más de 120 intervenciones contra la venta ambulante ilegal en la fachada litoral de la ciudad. Los agentes llevaron a cabo el 22 de julio la destrucción en el vertedero municipal de 2.000 kilos de material falsificado incautado desde la pasada Semana Santa, correspondiente a 408 expedientes de intervención policial, que permanecía almacenado en las instalaciones de la unidad Fox. En concreto se destruyeron 720 equipaciones de fútbol, 206 bolsos y monederos, 52 prendas íntimas y 48 pares de zapatillas.