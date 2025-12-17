SALUD

Los hospitales Vithas de Alicante potencian la excelencia sanitaria con la centralización de sus servicios de urgencias

La reordenación, efectiva desde el 1 de enero, centraliza las urgencias de adultos en Vithas Alicante y mantiene un área materno-infantil exclusiva en Vithas Medimar

Los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar han llevado a cabo una reordenación estratégica de sus servicios de urgencias con el objetivo de elevar los estándares de calidad asistencial y ofrecer una experiencia de paciente aún más exclusiva y personalizada.

A partir del próximo 1 de enero, el Hospital Vithas Alicante (ubicado en Plaza Dr. Gómez Ulla, 15) se consolidará como el centro de referencia exclusivo para todas las urgencias de pacientes adultos, permitiendo “una mayor concentración de recursos tecnológicos y equipos médicos especializados, garantizando una respuesta asistencial más rápida y eficiente”, afirma Alejandro Cañamaque, director gerente de ambos centros.

Por su parte, el Hospital Vithas Medimar (Avenida de Dénia, 78) mantendrá su servicio de urgencias, que pasará a estar dedicado íntegramente a la atención materno-infantil (pediatría y ginecología y obstetricia). Esta exclusividad asegurará un entorno específicamente adaptado a las necesidades de los pacientes más jóvenes y las familias.

"Esta reordenación responde a nuestra visión de ofrecer una sanidad 4.0, que es un reto apasionante y que se traduce en una atención más personalizada, eficiente y de la más alta calidad", añade Cañamaque.

"Al especializar nuestros centros, podemos garantizar que cada paciente, ya sea un adulto con una patología compleja o un niño, reciba una atención a medida, en un entorno diseñado específicamente para su tipología de urgencia. Esto no solo mejora los resultados clínicos, sino también la experiencia y el confort del paciente y sus familiares".

Cañamaque ha destacado que “la mejora de la atención en salud según la tipología de pacientes implica un enfoque estratégico que combina la eficiencia operativa con la personalización del cuidado”.

La medida forma parte del compromiso de Vithas con un modelo asistencial basado en la calidad acreditada con estándares internacionales y el servicio personalizado, pilares fundamentales del grupo hospitalario.

Los pacientes y usuarios pueden consultar cualquier detalle adicional sobre esta nueva organización de servicios en los puntos de información de ambos hospitales.

