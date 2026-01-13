El acusado de matar de 18 puñaladas a su pareja en Alcoy en 2022 alega que sufre anmesia y se niega a declarar

La Audiencia Provincial de Alicante ha comenzado a juzgar con un Tribunal Popular a un hombre acusado de asesinar a quien fuera su pareja sentimental asestándole 18 puñaladas en 2022 en Alcoy. En la jornada inicial de la vista, se acogió a su derecho a no declarar al alegar que sufre amnesia.

"Tengo amnesia diagnosticada y no recuerdo nada de lo sucedido”, se ha limitado a decir el procesado, en respuesta al magistrado que preside el tribunal cuando este le ha preguntado si iba a prestar testimonio.

La Fiscalía ha mantenido el relato de su escrito de acusación inicia, por el que solicita que se condene al acusado a 23 años de prisión por un delito de asesinato, a los que suma otros dos años más por otro de amenazas previas presuntamente proferidas el sábado anterior al momento en el que se produjeron los hechos.

En concreto, según el relato del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio de Alcoy donde residía la víctima, de 27 años, y en el que el acusado convivía de forma ocasional, tras acudir ambos a cenar a un establecimiento hostelero en compañía de una amiga de ella.

De acuerdo con esa versión, después de que ambos se quedasen a solas, el encausado le dijo a la joven que no la soportaba más e iniciaron una discusión que llevó a la joven a comenzar a deambular por las calles, sin regresar a su domicilio en el que se encontraba el acusado.

Finalmente, en torno a la 1:30 horas, la víctima regresó a su casa, en la que se encontraba el acusado, que habría amenazado de muerte a la joven tras un incidente acontecido en un pub de Playa de San Juan el sábado anterior y habría anticipado su intención de suicidarse después.

De este modo, según la Fiscalía, en la madrugada de ese 23 de octubre ejecutó ese plan. Cuando la joven acudió al domicilio, le abrió la puerta, cogió un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja y se lo clavó 18 veces en el cuello, la clavícula y distintas partes del tórax hasta provocarle la muerte a consecuencia de la hemorragia que sufrió por el ataque.

La Fiscalía sostiene que el procesado actuó movido por su carácter posesivo, agresivo, celoso y de menosprecio hacia la víctima, y que actuó con pleno conocimiento de lo que hacía.

Después, según esa versión, en lugar de solicitar asistencia sanitaria o de confesar los hechos ante la policía, trató de acabar con su vida arrojándose por una ventana. Como resultado del impacto, se rompió el fémur y varias vertebras, por lo que requirió hospitalización.

Por su parte, la defensa ha sostenido que el procesado, un hombre de 29 años en el momento de los hechos y residente en la Playa de San Juan, en Alicante, era inocente y no había tenido participación en la muerte de su expareja.

También ha expuesto que el encausado, que permanece en prisión provisional desde hace tres años, sufre amnesia “retrógrada” o regresiva como consecuencia de las lesiones que se produjo al precipitarse desde una altura de 15 metros, desde la ventana de la cocina del domicilio en el que residía la víctima, hasta un patio de luces, por causas que se desconocen, según ha dicho.

El juicio prosigue a lo largo de toda la semana con varias sesiones en las que deben declarar los testigos y los peritos. Familiares de la víctima han organizado una concentración este miércoles a las puertas de la Audiencia para reclamar justicia.