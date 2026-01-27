'El reloj del fin del mundo', el thriller recomendado en Más de uno Alicante donde el tiempo y los secretos juegan en contra

La escritora Sònia Valiente vuelve a las librerías con El reloj del fin del mundo, un thriller que combina intriga, secretos y tensión psicológica en un escenario donde nada es lo que parece. La novela arranca con la aparición de un cadáver en las inmediaciones de la Laguna Negra, un suceso que altera la calma de Sotillo de Duero y pone en marcha una trama en la que el tiempo corre en contra de sus protagonistas.

La historia sigue a Lourdes Nadal, una funcionaria inmersa en un proceso de reconstrucción personal, que se ve atrapada en una espiral de misterio cuando un encuentro clandestino nunca llega a producirse y varios acontecimientos aparentemente inconexos comienzan a converger de forma inquietante. La inauguración de la instalación conocida como El Reloj del Fin del Mundo se convierte así en el telón de fondo de un relato cargado de suspense.

Tras el éxito de Veintitrés fotografías, Valiente consolida su voz con una novela definida por la crítica como “inteligente y adictiva”, capaz de atrapar al lector desde las primeras páginas.

El libro ha sido recomendado a los oyentes en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza en Onda Cero, donde el colaborador Manuel Avilés ha destacado la fuerza narrativa y el ritmo de esta nueva obra, invitando a los oyentes a sumergirse en un thriller que explora los límites del deseo, el poder y el olvido.