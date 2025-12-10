Mutxamel consolida su crecimiento urbano y de servicios con grandes proyectos estratégicos para 2026

Mutxamel ha vivido en 2025 un año decisivo en materia de urbanismo, infraestructuras y mejora de los servicios públicos. Así lo ha destacado el alcalde del municipio, Rafael García Berenguer, quien ha realizado un balance de las principales actuaciones estratégicas impulsadas durante los últimos doce meses, al tiempo que ha ofrecido una primera pincelada de los presupuestos municipales previstos para 2026.

Uno de los proyectos más relevantes ha sido la obra de estabilización de los taludes de Bonalba, una compleja intervención de ingeniería que refuerza la seguridad de la montaña y aporta tranquilidad a los vecinos de la zona. En el ámbito judicial, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la reforma integral del Juzgado, trabajando de forma coordinada con la Conselleria de Justicia para ampliar y mejorar los servicios que se prestan en esta instalación.

La educación ha sido otro de los ejes prioritarios. Dentro del Plan Edificant se han adjudicado las obras del CEIP Arbre Blanc, mientras que ya se ha redactado de forma definitiva el proyecto de una nueva pista deportiva y un comedor infantil en el CEIP El Salvador. Además, el consistorio avanza en la planificación del cuarto colegio de Mutxamel, que se ubicará en la zona de la Almajada, dando respuesta al crecimiento poblacional del municipio.

En paralelo, el Ayuntamiento ha sacado a licitación varios proyectos emblemáticos, entre ellos la reforma de la Casa Ferraz, el nuevo acceso al polideportivo desde el Camí Vell y la creación de una sala multideporte que llevará el nombre de Vicente y Roberto, conocidos y recordados en la localidad como Chispa y Perry, en homenaje a su vinculación con el deporte mutxamelero.

Otro de los hitos de 2025 ha sido el avance significativo del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Aunque se trata de una obra dependiente del Ministerio del Interior, la colaboración municipal ha resultado clave, asumiendo trabajos como la excavación y el estudio arqueológico de los vestigios hallados durante la actuación.

A estas iniciativas se suman la construcción de un bloque de 112 nichos en el Cementerio Municipal, la reanudación de las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, la apertura del expediente para la cesión de un solar destinado a la ampliación del ambulatorio y la redacción del proyecto para instalar un ascensor en la Casa Consistorial, mejorando así la accesibilidad del edificio.

El balance se completa con la puesta en marcha de la nueva oficina de Emsuvim, que refuerza la atención municipal en materia de vivienda y servicios urbanos. “Estamos hablando de un año de grandes proyectos que consolidan a Mutxamel como un municipio que crece de forma ordenada, invierte en calidad de vida y planifica su futuro con responsabilidad”, ha señalado el alcalde, quien avanza que los presupuestos de 2026 seguirán esta misma línea de inversión estratégica y mejora de los servicios públicos.