Los Ángeles Guardianes recorrerán Alicante un año más con su tradicional Papanoelada solidaria

Los Ángeles Guardianes volverán a poner en marcha un año más su tradicional iniciativa solidaria con la celebración de las Moto Papa Noeladas, una acción benéfica que recorrerá distintos municipios de la provincia de Alicante con un objetivo claro: que ningún niño se quede sin juguete estas Navidades.

La iniciativa se desarrollará entre los días 13, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, y se cerrará el 6 de enero de 2026, coincidiendo con la festividad de Reyes.

Durante esas fechas, decenas de motoristas ataviados con trajes navideños recorrerán localidades como Alicante, Elche, Torrevieja, Vega Baja, San Vicente del Raspeig, Elda, Petrer, Orihuela, Bigastro, Rojales, Jacarilla o Los Montesinos, entre otras, llenando las calles de un ambiente festivo y solidario que ya se ha convertido en una cita esperada cada Navidad.

La campaña está organizada por APM Ángeles Guardianes, junto a la Delegación Provincial de Alicante y numerosas peñas y motoclubes de la provincia, y cuenta además con la colaboración de distintos ayuntamientos, entidades sociales y establecimientos colaboradores, donde la ciudadanía puede depositar sus donaciones.

Desde la organización recuerdan que no se trata solo de una concentración motera, sino de una acción social con un fuerte componente humano: “Invitamos a todo el mundo a participar, a venir con su disfraz navideño y, sobre todo, a colaborar donando un juguete. Entre todos podemos dibujar una sonrisa en muchos niños”.

Los puntos de recogida permanecerán habilitados durante toda la campaña en diferentes centros sociales, ayuntamientos, bares, comercios y sedes colaboradoras distribuidas por la provincia, con el apoyo especial de la cadena Juguettos.

Con esta iniciativa, Los Ángeles Guardianes refuerzan su compromiso con la solidaridad y vuelven a demostrar que el espíritu navideño también puede ir sobre dos ruedas.