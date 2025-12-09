El Castillo de Santa Bárbara acoge este jueves 11 de diciembre una Cena Cóctel Solidaria a beneficio de ASPANION

Con ese espíritu solidario, el próximo 11 de diciembre, el Castillo de Santa Bárbara acogerá una Cena–Cóctel Solidaria a beneficio de ASPANION, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, una entidad que desde 1985 acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias con apoyo psicológico, social y económico.

El evento es también un ejemplo de implicación colectiva del tejido alicantino. El Patronato Municipal de Turismo de Alicante ha cedido de manera excepcional el Castillo de Santa Bárbara, un enclave emblemático que esa noche se iluminará con un significado especial: el de la solidaridad y el compromiso con quienes no pueden permitirse bajar la guardia.

La organización corre a cargo de Esatur, empresa alicantina especializada en eventos, que además ha querido sumar valor a la experiencia programando, desde una hora antes del inicio de la cena, una visita teatralizada al Castillo para todas aquellas personas que deseen llegar antes y conocer la historia del lugar desde una perspectiva cultural y emocional.

La parte gastronómica llevará la firma de Pablo Montoro, quien ha diseñado una propuesta pensada no solo para disfrutar, sino para convertir la velada en un recuerdo imborrable para los comensales. Una cena que será encuentro, brindis y gesto de apoyo a una causa que toca muy de cerca a nuestra sociedad.