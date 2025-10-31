Miguel Ángel Lozano: el escritor alicantino que irrumpe con fuerza con su ópera prima 'Tres tienen miedo'

El escritor alicantino Miguel Ángel Lozano se adentra en el género del thriller con su primera novela, “Tres tienen miedo”, una historia cargada de suspense, tensión y giros inesperados.

La inspectora Triana Minaya, apartada temporalmente del cuerpo por un pasado turbulento, se ve empujada a investigar un caso que pondrá a prueba no solo su instinto policial, sino también sus propios límites. Un verdugo implacable deja tras de sí un mensaje tan inquietante como enigmático, que parece esconder algo más que un simple juego macabro.

Lozano, nacido en Alicante en 1980, irrumpe en el panorama literario con una ópera prima que promete mantener al lector en vilo hasta la última página. Su pasión por la lectura de novela negra ha sido el motor que le ha llevado a lanzarse a escribir esta historia, en la que el miedo, la culpa y la verdad se entrelazan de forma inquietante.