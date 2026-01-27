Los jóvenes recurren cada vez más al chat del Teléfono de la Esperanza: el uso de canales digitales crece un 31%

En 2025, el servicio registró un aumento del 31% en el uso del chat y del 7,8% en el correo electrónico, consolidándose el chat como la principal vía de contacto para adolescentes y jóvenes.

Los datos muestran que el 26,54% de las atenciones realizadas por chat correspondieron a menores de 18 años, seguidos de jóvenes de entre 26 y 35 años (27,28%) y de 19 a 25 años (17,1%). Este perfil adquiere especial relevancia por el tipo de demandas: casi el 20% de las intervenciones por chat estuvieron relacionadas con riesgo suicida, una proporción casi tres veces superior a la registrada en el servicio telefónico, donde esta problemática representó el 6,51%.

En total, el Teléfono de la Esperanza recibió en 2025 más de 172.900 peticiones de ayuda, de las que se realizaron 134.600 intervenciones en crisis, confirmando una demanda sostenida de apoyo emocional. Mientras que el chat concentra el malestar de la población joven, el teléfono sigue siendo utilizado mayoritariamente por personas adultas, especialmente entre los 46 y 65 años, siendo la soledad la principal causa de consulta.

Desde la sede del Teléfono de la Esperanza en Alicante se atendieron 9.550 llamadas telefónicas y se realizaron 189 atenciones presenciales, destinadas a personas que necesitaron apoyo profesional tras una primera valoración.

La entidad subraya que estos datos reflejan una realidad preocupante: el malestar emocional aparece cada vez a edades más tempranas y, en muchos casos, se expresa a través de sentimientos de desesperanza o ideación suicida. En un contexto en el que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural en España, el Teléfono de la Esperanza insiste en la importancia de detectar señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

El servicio ofrece atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas en el teléfono 717 003 717, así como atención por chat y correo electrónico.

Hoy en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hecho un balance de estos datos con Germán Ricardo, responsable de comunicación del Teléfono de la Esperanza en Alicante.