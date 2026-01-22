La Universidad de Alicante invertirá 17 millones en mejorar y acondicionar edificios del campus de cara al 50 aniversario

La Universidad de Alicante acometerá este año un ambicioso plan de renovación de infraestructuras con una inversión de alrededor de 17 millones de euros para modernizar el campus de San Vicente del Raspeig y prepararlo de cara al 50 aniversario de la institución, que se celebrará en 2029.

Así lo ha explicado la rectora de la UA, Amparo Navarro, en una entrevista en Más de Uno Alicante con Luz Sigüenza, donde ha detallado los principales proyectos que marcarán el presente y el futuro inmediato de la universidad.

Navarro ha señalado que, una vez aprobado el plan plurianual de financiación, 2026 será “un año de muchas obras”, ya que prácticamente ningún espacio del campus se librará de las actuaciones. Algunas infraestructuras tienen cerca de un siglo de antigüedad, al proceder del antiguo aeródromo, y requieren una renovación integral. Los trabajos afectarán a facultades como Ciencias, Filosofía y Letras, Derecho y al Aula de Simulación de Ciencias de la Salud.

Otro de los grandes retos del curso será la estabilización del profesorado asociado. Unos 700 docentes, procedentes del ámbito profesional y empresarial, pasarán de contratos temporales a indefinidos, una medida que, según la rectora, supondrá un “marchamo de calidad” para la docencia.

La rectora también ha destacado la puesta en marcha de la Casa del Estudiante, un espacio surgido de los presupuestos participativos que fomentará la convivencia, la transmisión de valores y el trabajo de las asociaciones estudiantiles.

En cuanto a la facultad de Medicina, Navarro ha subrayado que funciona con normalidad y éxito en su tercer curso, con 86 alumnos por promoción, y ha valorado positivamente el inicio de las prácticas clínicas en hospitales de la provincia, como el Virgen de los Lirios de Alcoy.

Durante la entrevista, la rectora ha abordado además la expansión futura del campus hacia el oeste, la consolidación del Parque Científico, que alberga ya 57 empresas, y la apuesta por atraer alumnado extranjero, especialmente de Latinoamérica, aunque también de otros países como China.

Navarro asumirá el próximo 27 de enero la presidencia rotatoria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas, una responsabilidad que aprovechará para reclamar a la Generalitat que siga profundizando en el plan plurianual de financiación universitaria.