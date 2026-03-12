María Serralba da el salto a la novela negra con una historia de corrupción, trata y violencia silenciada

La ciudad de Alicante tiene una cita con la literatura de la mano de la escritora alicantina María Serralba quien presenta su nueva novela, Caso abierto, en la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante

Serralba es conocida en la ciudad por su trayectoria literaria ligada principalmente a la poesía y a una narrativa de tono sensible, pero también por su implicación durante años en la vida cultural y tradicional de Alicante, especialmente en celebraciones tan arraigadas como las Hogueras de San Juan o la Semana Santa. Esa conexión con la ciudad siempre está muy presente también en sus libros y sus historias.

Con Caso abierto, la autora da un paso nuevo en su trayectoria literaria al adentrarse por primera vez en el género negro. La novela arranca con un incidente aparentemente menor dentro de un cuerpo policial que acaba desencadenando una investigación compleja, marcada por la corrupción, los silencios y una red de intereses que atrapa a quienes se acercan demasiado a la verdad.

A lo largo de la historia, los agentes Apolonia Serrano, Manuel Ribera y Lorenzo Torregrosa se enfrentan a una trama que va creciendo a cada paso, mientras el lector se convierte también en parte de la investigación, reuniendo pistas y descubriendo cómo se conectan los distintos casos.

Más allá de la intriga, la novela también aborda cuestiones de gran calado social como la trata de seres humanos o la violencia de género, elementos que aportan profundidad a una historia que no se limita a mantener la tensión narrativa, sino que invita a mirar de frente realidades que siguen presentes en nuestra sociedad.

María Serralba estará acompañada por la escritora Marisa Caturla y la periodista de Onda Cero, Luz Sigüenza, durante la presentación que será a las 20h de este viernes día 13.