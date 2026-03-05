El festival Costa Sonora anuncia el cartel por días de su segunda edición que promete ser histórica

Alicante se prepara para recibir la segunda edición de Costa Sonora los días 3 y 4 de abril, con más de 5.000 entradas vendidas a falta de un mes para la celebración del evento.

El festival superará los datos de asistencia de la edición anterior, reflejando la enorme expectación generada entre el público joven de todo el país.

La organización ha anunciado la distribución por días de los artistas y la salida a la venta de las entradas en cada una de las dos jornadas, una modalidad que permitirá al público asistir en días individuales y formar parte de esta experiencia que combina música, energía y cultura urbana en un entorno privilegiado.

Cartel oficial por días

Costa Sonora presenta su potente line-up distribuido en dos jornadas que reunirán a grandes referentes del trap, reggaeton, rap y nuevos sonidos urbanos, junto a artistas emergentes que están marcando el presente y futuro de la escena.

Viernes 3 de abril

La primera jornada estará liderada por uno de los nombres más influyentes del trap nacional, Kidd Keo, acompañado por nombres imprescindibles como La Pantera, D.Valentino y Metrika, representantes de la frescura y evolución del nuevo sonido urbano. También actuarán Lewis Potter, Micko YS, Zenyi, Yeiko x Toni y otros artistas que completan una jornada pensada para arrancar el fin de semana con la máxima intensidad.

Sábado 4 de abril

La segunda jornada estará encabezada por Yung Beef, pionero del trap en español y figura clave del movimiento underground, acompañado de artistas destacados como MVRK, Soge Culebra, Funzo y Lorna, consolidando un sábado cargado de potencia, emoción y conexión con el público.

Costa Emergentes 2026: el talento joven se sube al escenario

El festival refuerza su compromiso con la nueva escena a través de Costa Emergentes, el concurso que impulsa a artistas noveles y les brinda la oportunidad de formar parte del cartel oficial.

En esta edición se han presentado más de 50 participantes, generando una gran movilización de la comunidad. La final ha superado los 12.000 votos, y el proceso completo ha acumulado más de 100.000 votos, consolidando la iniciativa como una auténtica plataforma de lanzamiento para nuevos talentos.

El ganador de esta edición ha sido el artista emergente Chacoma, que actuará en Costa Sonora 2026 formando parte del cartel del festival.

Además, el Costa Sonora también ofrece la oportunidad de actuar en el festival a otros artistas emergentes como Lewis Potter, Sweetwave, Zenyi y Micko, reflejo del desarrollo y compromiso con la música urbana de base.

Nuevas confirmaciones dj's y zona gastro para una experiencia completa

El cartel crece también con la incorporación de los dj's Alex Selas, Tiger, Msbt, La Trampa, Dani Yllana, Vukko y Dani Groove, que garantizarán una experiencia musical continua y vibrante durante todo el fin de semana.

Además, el festival Costa Sonora no solo será una cita imprescindible para los amantes del urbano, sino también una experiencia completa gracias a su variada oferta gastronómica, animación y muchas sorpresas.

El festival contará con espacios dedicados a burgers, hotdogs, cocina mexicana, sándwiches brioche, una chicken foodtruck y más opciones y servicios que permitirán disfrutar del festival en su plenitud.

Costa Sonora, el latido urbano de Alicante

Con más de treinta artistas entre consolidados y emergentes, Costa Sonora se reafirma como el evento que inaugura la temporada de festivales urbanos en España.

Alicante, con su clima primaveral, sus playas cercanas y su energía mediterránea, se posiciona como el enclave perfecto para acoger a miles de asistentes que viven la música como parte de su identidad