Estas son las zonas básicas de Madrid confinadas y las que salen del confinamiento a partir del lunes

El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, han actualizado la información sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región por la pandemia del coronavirus. De esta manera, tras comprobar el estado de la incidencia acumulada, que ha dado lugar a que se mantengan las restricciones durante 15 días más.

Zona básica que entra enconfinamiento

Por tener una incidencia acumulada por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, tener una transmisión comunitaria y no mostrar una tendencia descendente, Elena Andradas ha confirmado que solo una zona básica de salud entrará en confinamiento desde el 15 de marzo, durante 14 días.

Morata de Tajuña

Zonas básicas que salen del confinamiento

Todas estas áreas básicas salen del confinamiento a las 00:00 horas del día 15 de marzo:

Zona básica de Marie Curie (Leganés)

Villanueva del Pardillo

Torrejón de Ardoz

Collado Villalba

San Sebastián de los Reyes

¿Cuáles son las restricciones en estas zonas básicas de salud?

Lugares de culto: aforo limitado a un tercio.

aforo limitado a un tercio. Velatorios : máximo de 15 personas al aire libre y 10 en interiores.

: máximo de 15 personas al aire libre y 10 en interiores. Aforos en el resto de actividad: al 50%.

al 50%. Toque de queda: entre las 23:00 horas y las 06:00 horas.

entre las 23:00 horas y las 06:00 horas. Cierre de hostelería: a las 23:00 horas y con suspensión del servicio en barra.

a las 23:00 horas y con suspensión del servicio en barra. Reuniones sociales: prohibidas en domicilios, salvo no convivientes, y limitadas a cuatro personas en bares y restaurantes, seis comensales por mesa en terrazas.

prohibidas en domicilios, salvo no convivientes, y limitadas a cuatro personas en bares y restaurantes, seis comensales por mesa en terrazas. Comercios, servicios profesionales y mercadillos al aire libre: desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas.

Restricciones generales aplicadas a toda la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid mantiene las actuales restricciones hasta el de marzo. Estas son todas las medidas:

Toque de queda

El toque de queda implementado en la Comunidad de Madrid desde hace varias semanas permanece inamovible desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas.

Prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios

Además, las reuniones de no convivientes en domicilios y espacios cerrados siguen estando prohibidas, con la excepción del cuidado de personas menores o vulnerables.

Aforo en terrazas y ocio

En cuanto al aforo máximo en los locales, en los interiores sigue siendo cuatro el número máximo de comensales por mesa, mientras que en las terrazas permanece el máximo de seis personas por mesa. Mientras que en los espacios de ocio el aforo será del 50%.

Mascarilla obligatoria en hostelería

El uso de la mascarilla es obligatorio tanto en el interior como en el exterior de los locales de hostelería durante todo el tiempo que se permanezca en su interior. Tan sólo se podrá retirar en el momento de comer o beber.

Cierre perimetral durante la Semana Santa y puente de San José

A pesar de que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial cerrar durante la Semana Santa y el puente de San José, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, confirmó durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina su intención de dejar la Comunidad de Madrid abierta para no perjudicar más aún a la economía, salvo que "estén obligados legalmente".

Horas más tarde, la ministra Carolina Darias aseguró durante una entrevista en 'Al rojo vivo' de La Sexta que "en Semana Santa va a estar toda España perimetrada y Ayuso tendrá que aceptarlo", por lo que "todas las comunidades van a estar cerradas" y este viernes estas medidas han salido publicadas en el BOE.

Asimismo, durante la rueda de prensa, Antonio Zapatero ha informado de que la Comunidad de Madrid cumplirá con el cierre perimetral aunque presentarán un recurso ante la justicia al no estar de acuerdo con esta medida, ya que no ha sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial y la competencia corresponde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, incide en que "cuando se ha producido un cierre perimetral de la Comunidad de Madrid han aumentado los contagios" por lo que entienden que esta "medida perjudica a la evolución de la pandemia en la Comunidad".

Datos epidemiológicos en la región

Se confirma que la tendencia continúa siendo descendente en la Comunidad de Madrid. Según ha señalado Antonio Zapatero, hay un descenso del 13% de casos con respecto a la semana anterior y de un 31% respecto a hace 15 días. Y explica que el impacto de la cepa británica es superior al 60% y apunta que en la región ya hay confirmados dos casos de la variable brasileña P1 y dos de la variante P2.

Por otra parte, explica que la incidencia acumulada a 14 días sitúa en 224 los casos por 100.000 habitantes, mientras que la incidencia acumulada a 7 días, es de 107.

Además, Zapatero ha comentado que actualmente hay 2.067 pacientes ingresados en los hospitales, de los cuales hay 1.612 en planta y 455 en las UCI, 196 menos que la semana pasada. Asimismo, se han registrado 1.154 nuevos ingresos en la última semana.

Vacunas

En cuanto a la vacuna, del total de las dosis recibidas (893.365) se han inoculado 725.371, de las que 536.808 corresponden a la primera dosis y 188.563 a la segunda.

Zapatero corrobora que aunque te hayas vacunado si te puedes infectar, aunque no enfermes y sí puedes contagiar a otras personas, por lo que pide que se sigan manteniendo las medidas de precaución. También alega que ausencia de anticuerpos no indica que no estés protegido.

Según aclara la Comunidad de Madrid, de los 1.576 test de antígenos que se realizados el jueves 11 de marzo en Zonas Básicas de Salud con alta incidencia solo 14 dieron positivo.

Asimismo, este viernes comienzan a realizar los test de antígenos en Alcalá de Henares y en la zona básica de salud Luis Vives, del Centro de Mayores Los Pinos.

Consulta en el mapa el nivel de incidencia de tu zona básica de salud