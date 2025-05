Almeida asegura que "se están cumpliendo los protocolos" en el caso del atropello a una menor

Se está cumpliendo con el proceso administrativo que corresponde en estos casos, ha asegurado el alcalde. Hay establecidas 24 horas para dar cuenta en el registro informático, ha explicado y un plazo de diez días para aportar la documentación. De momento, según el primer edil, se están cumpliendo los plazos.

Almeida también ha pedido prudencia ya que se trata de un caso de atropello de una menor. "He visto muchas hipótesis, he visto que se han aventurado muchas tesis en los medios de comunicación y por parte de los grupos municipales y lo que pediría es por lo menos, y dado que hay una menor", ha insistido," que no se hagan hipótesis y que esperemos a la documentación oficial, tanto de Policía Municipal como de SAMUR para esclarecer exactamente qué es lo que sucedió el lunes pasado". Según el primer edil, se han cumplido los protocolos estipulados.

No han faltado criticas a Mas Madrid por la petición de dimisión de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Inma Sanz. Según Almeida, Mas Madrid "lleva practicando una política de carroñerismo desde hace tiempo" y, ha añadido el alcalde, "hiperventila por un suceso que todavía no sabemos con exactitud qué es lo que sucedió y por tanto es difícil poder pedir el cese de la vicealcaldesa". Sin saber lo que ha pasado, esto se llama hiperventilar, sobreactuar y querer un titular a cualquier costa y por cualquier manera, ha terminado diciendo.