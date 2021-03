Isabel Díaz Ayuso: "Quiero gobernar sola porque quiero estabilidad"

Tras convocar elecciones para el 4 de mayo, Carlos Alsina entrevista en Más de uno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que además se pronuncia sobre las mociones de censura que han presentado el PSOE y Más Madrid.

El miedo al contagio comenzó a surgir en todas las comunidades en las que hay una coalición PP-Ciudadanos después del revuelo político generado por el registro de la moción de censura en Murcia al presidente regional, Fernando López Miras, por parte de sus ex socios en el Gobierno y el PSOE. Por ello, horas más tarde, la presidenta madrileña disolvió el parlamento de la Comunidad de Madrid y anunció una convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo.

"Lo que es legal y lo que es correcto, es lo mío"

Ayuso justifica la decisión del adelanto electoral declarando que si no hace nada "hubiera entregado Madrid a políticas que son nefastas", algo que no se "hubiera perdonado" porque "las políticas que nos han hecho libres en Madrid hubieran acabado". Además, sostiene que "después de ver la situación en Murcia, pensaron que podían ser los siguientes" y añade que tiene "claro que el PSOE y Ciudadanos iban a hacer esto", en referencia a la moción de censura.

Y es que según la presidenta un adelanto electoral es más beneficioso que una moción de censura, "doy por hecho que si no tomo esta decisión, el futuro de la Comunidad de la Madrid no es el mismo, y si lo es, prefiero que me lo digan los ciudadanos en las urnas".

Además, la popular matiza que tomó la decisión de acuerdo con la dirección nacional del partido y corrobora que estuvo hablando con Pablo Casado la noche anterior a la moción de censura en Murcia, "no podía esperar con los brazos cruzados a que pasase lo mismo", dice.

"Quisiera gobernar sola, pero para todo el mundo"

Según las primeras encuestas sobre unas posibles elecciones anticipadas, el Partido Popular ganaría pero seguiría necesitando a Ciudadanos y a Vox para alcanzar la mayoría absoluta. Ante esta posibilidad, Isabel Díaz Ayuso no rechaza la idea de volver a pactar con ellos, a pesar de que su intención es gobernar en solitario para "dar estabilidad".

¿Volvería a pactar con Ciudadanos?

La presidenta autonómica deja la puerta abierta a volver a alcanzar el Gobierno de la mano de Ciudadanos ya que dentro de este equipo dice que se ha encontrado a gente muy válida y no ha dudado en alabar, en varias ocasiones, la labor de la consejera de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz y otros consejeros y diputados de la formación naranja con los que le gustaría seguir contando.

Aún así, la popular incide en que pretende captar el voto desencantado de los socialistas moderados en la Comunidad y acercarse a aquellos votantes de Vox que se fueron del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas. Díaz Ayuso explica que quiere gobernar en solitario para tener "un proyecto único, claro y estable".

¿Considera que tiene alguna responsabilidad en el fracaso de la legislatura?

En cuanto si tiene a alguna responsabilidad en el fracaso de la legislatura y del entendimiento con sus ex socios, Isabel Díaz Ayuso alega que "las circunstancias en Madrid ya empezaron mal" cuando Ciudadanos metió a personas que venían del Partido Popular dentro del Gobierno y atacaron a Cristina Cifuentes. Aunque prefiere mantenerse al margen y remite a la hemeroteca, "hay personas que conocen de sobra a este partido y saben que tienen problemas de identidad".

"Si no estamos obligados legalmente, no cerraremos en Semana Santa"

Por otro lado, Ayuso confirma que si no se ven legalmente obligados a cerrar, la Comunidad de Madrid permanecerá abierta durante la Semana Santa y el puente de San José, porque "el virus no mejora por hacer esos cierres perimetrales".

La presidenta se reafirma en su teoría de que "cerrar no aporta mucho" aunque explica que respeta que las demás comunidades lo hagan a pesar de que "Madrid ha llevado un camino diferente" y "ha funcionado, yendo contra el virus, no contra la movilidad y la libertad".