Madrid acata el cierre perimetral en el puente de San José y Semana Santa aunque lo recurrirá a la Justicia

Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que finamente Madrid aceptará el cierre perimetral impuesto por el Gobierno de España y publicado en el BOE durante el puente de San José y la Semana Santa. Además, ha confirmado que recurrirán esta medida ante la justicia, ya que sostiene Gobierno central no tiene la competencia.

Zapatero ha insistido en que el "Gobierno regional presentará un recurso ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida" y ha alegado que "jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".

Además, la Comunidad de Madrid ha corroborado, a través de su cuenta de Twitter, que denunciarán esta imposición del Gobierno de Pedro Sánchez: "Aplicaremos el cierre perimetral impuesto por el Gobierno central en el puente de San José y Semana Santa. Recurrimos esta decisión ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida".

"Cuando se ha producido el cierre perimetral de la CAM, han aumentado los contagios"

Asimismo, El viceconsejero ha apuntado que "a las justificaciones jurídicas se suma otra científica: está técnicamente demostrado que la densidad de población juega un factor determinante en la mayor transmisión de todas las patologías respiratorias, y el coronavirus es una de ellas".

Antonio Zapatero también ha añadido que "además de estar publicado en varias revistas científicas (la transmisión en función de la densidad de población) es un hecho que se ha corroborado en Madrid, porque cuando se ha producido el cierre perimetral de la CAM, han aumentado los contagios".

Madrid cumplirá escrupulosamente con la ley

Aún así, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid ha explicado que aunque entienden "que técnicamente es una medida que perjudica a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad", Madrid "cumplirá escrupulosamente" con la ley.

Medidas de la Comunidad de Madrid