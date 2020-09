Vecinos del Madrid 'restringido' se movilizan contra el "confinamiento segregador" y piden la dimisión de Ayuso

Este domingo se han sucedido varias concentraciones en los distritos de Madrid capital y municipios afectados por las restricciones de la comunidad, tales como Getafe, Parla y Fuenlabrada.

En estas localidades se restringirán las salidas fuera de sus perímetros excepto para cuestiones como trabajar, realizar exámenes, por motivos sanitarios, para llevar a cabo trámites administrativos inaplazables o realizar actuaciones ante órganos públicos o judiciales.

'No al confinamiento segregador', 'Nuestros barrios no son guetos', 'Todos o ninguno' o 'No al confinamiento de clase' son algunas de las consignas que se han oído en los distintos puntos de la región en los que además, los concentrados han reclamado más inversión en Sanidad y Educación y en varias ocasiones han aplaudido el trabajo del personal sanitario. Uno de los epicentros de las protestas ha sido al Asamblea de Madrid, frente a la cual se han agolpado los manifestantes que han sido desplazados por efectivos de Policía Nacional.

En este punto se han vivido momentos de tensión cuando los policías han procedido a colocarse el casco y sacar los escudos antidisturbios, algo que ha provocado los abucheos de los congregados; que se han intensificado cuando uno de los agentes ha sacado un dispositivo que los manifestantes han identificado como una pistola de pelotas de goma.

El propio viernes, ya hubo una concentración en la Puerta del Sol tras el anuncio de las nuevas medidas anti-Covid, en la que los manifestantes reclamaron los mismos puntos, más inversión en sanidad, el rechazo a los "confinamientos" y la dimisión de Ayuso.