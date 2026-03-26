"La L1 se queda" Los vecinos protestan ante la pérdida de acceso directo al centro desde Pinar de Chamartín

La Asociación de Vecinos de San Chinarro, junto a la de Pinar de Chamartín y la de Virgen del Cortijo han convocado una movilización vecinal que tendrá lugar esta tarde a las 18:00h, en el exterior de la estación del Metro Pinar de Chamartín (frente al número 330 de la calle Arturo Soria)

Los vecinos van a trasladar su malestar y su denuncia ante el proyecto Madrid Nuevo Norte que pretende desarrollar la Comunidad de Madrid, y que, tras el estudio informativo publicado por este organismo, pretende eliminar las tres estaciones de Pinar de Chamartín, Bambú y Chamartínde la Línea 1 para integrarlas exclusivamente en la Línea 4 de Metro.

La reorganización de las dos líneas supondría, según los vecinos, un auténtico perjuicio para miles de vecinos de las zonas afectadas, ya que perderían el acceso directo al centro de la ciudad. Si se llevase a cabo el proyecto, tendrían que hacer transbordo en la estación de Chamartín, y tomar nuevamente la Línea 1 para continuar hasta el centro, un trayecto que hasta ahora había sido directo. Los vecinos también se quejan de que esto saturaría aún más las líneasafectadas (la 1 y la 4) y que además, las dificultades de las personas mayores y con movilidad reducida a la hora de moverse, se verían aún más agravadas.

Todas estas incomodidades pueden materializarse en forma de alegaciones hasta el 9 de abril de 2026, fecha en la que vence el plazo para tratar de frenar esta iniciativa, que aún se encuentra en fase de información pública. Las asociaciones vecinales urgen a la participación ciudadana y facilitan este formulario para presentarlas a través de las diferentes vías existentes.