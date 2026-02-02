Protesta en La Princesa por el colapso de Urgencias mientras Sanidad defiende un aumento de plantilla

Trabajadores del Hospital Universitario La Princesa y asociaciones vecinales se concentrarán este martes, a las doce del mediodía, frente al centro hospitalario para denunciar el colapso crónico del servicio de Urgencias y el deterioro general de las condiciones asistenciales.

Los convocantes aseguran que las Urgencias funcionan de forma permanente por encima de su capacidad, lo que, según denuncian, compromete la seguridad de los pacientes y genera una sobrecarga constante en los profesionales sanitarios.Critican además que, tras movilizaciones anteriores, la única respuesta de la Dirección haya sido una reforma “cosmética” en la sala de espera, sin abordar los problemas estructurales ni reforzar de manera suficiente los recursos humanos y materiales.

Las plataformas ciudadanas y representantes vecinales de los distritos de Salamanca, Chamartín y Ciudad Lineal también denuncian la falta de diálogo con la Gerencia del hospital y el Área Sanitaria, después de que, según afirman, se haya rechazado una reunión urgente para trasladar sus demandas.

Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid defiende que en los últimos años se ha incrementado la plantilla del centro, con un aumento de casi un 23 por ciento en personal de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, además de la incorporación de nuevos facultativos. Según el departamento que dirige Fátima Matute, el servicio de Urgencias atendió el pasado año a unos 118.000 pacientes, una media de más de 300 al día.

Desde el Gobierno regional también destacan que el servicio cuenta con acreditaciones de calidad nacionales e internacionales y señalan al Ministerio de Sanidad por la falta de plazas en la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias.

Una nueva protesta que vuelve a poner sobre la mesa el enfrentamiento entre trabajadores, vecinos y administración por la situación de las Urgencias en uno de los hospitales históricos de la sanidad pública madrileña.