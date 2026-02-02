BULEVAR

La licitación de las obras para el bulevar del Paseo Verde del Suroeste sobre la A-5 se iniciará este mes.

Este mes se iniciará la licitación de las obras de urbanización del bulevar del Paseo Verde del Suroeste, los trabajos podrían iniciarse en noviembre y en la primavera de 2027 los vecinos podrían empezar a disfrutar de la nueva área verde.

Madrid |

El alcalde Almeida en las obras de soterramiento de la A-5
El alcalde Almeida en las obras de soterramiento de la A-5 | Ayuntamiento de Madrid

Este lunes se han conectado los dos frentes de excavación del túnel, de 800 y 500 metros de longitud, excavados en el tramo sur del soterramiento de la A-5, en sentido entrada a Madrid, en el entorno del enlace de Batán.

El túnel de la A-5, de 2,2 kilómetros de longitud, se abrirá al tráfico antes de que finalice el año, ha confirmado el alcalde Almeida que además ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará en febrero la licitación de las obras de urbanización del bulevar del Paseo Verde del Suroeste. Los trabajos en superficie podrían iniciarse en noviembre para que los vecinos puedan empezar a disfrutar de la nueva área verde, 80.000m2, en la primavera de 2027.

Las obras, ha añadido, el regidor va a buen ritmo a pesar de las lluvias de este pasado mes de enero, se ha producido el doble de precipitaciones que en el mismo mes del año anterior.

