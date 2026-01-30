Las obras para el nuevo HUB de Colón arrancarán este lunes

Este próximo lunes comienzan las obras de transformación del parking de Colón en un modelo mixto de aparcamiento con 570 plazas, de las que 150 estarán reservadas para residentes y comerciantes de la zona a las que podrán acceder con abonos mensuales de 70 euros. Hasta ahora, el de Colón era un aparcamiento 100% rotacional. Un total de 156 plazas estarán equipadas con recarga eléctrica: 113 en la zona dedicada al aparcamiento de rotación y 43 de las reservadas para los residentes.

El espacio contará con un nuevo diseño para dotarle de un total de 570 plazas de aparcamiento para vehículos y 8 para motocicletas distribuidas en tres plantas, 18 de las cuales estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

El plazo máximo de duración de las obras es de 16 meses y la inversión total es de 6,7 millones.

Hub logístico

Estos trabajos supondrán la transformación de la actual base de grúas que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tiene también bajo el suelo de esta plaza en un hub de más de 5.000 m2 dedicado a la logística urbana y a la movilidad sostenible, que contará con puntos de recarga, plazas de carga y descarga, actividades cross-docking (procesos de envío de productos sin almacenamiento), reparto de última milla y lockers. Además, el hub de movilidad sostenible sumará otros 1.300 m2 y estará equipado con carga eléctrica de alta potencia, carsharing, bicimad, bicipark e intercambio de baterías (battery swap).

El futuro Hub logístico de Colón busca asimismo potenciar la entrega de paquetería fuera de los domicilios, la electrificación de flotas y la promoción de modos de reparto sostenible (bicicletas, vehículos eléctricos, etc.).