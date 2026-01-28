La catedral de la Almudena acogerá, este jueves, el funeral por las víctimas de Adamuz

La eucaristía tendrá lugar en la Catedral de la Almudena, a las siete de la tarde. Será oficiada por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y concelebrada por los obispos de Getafe, Alcalá de Henares y Madrid.

Además de la presidenta regional, que acudirá a la eucaristía junto al alcalde, Martínez Almeida y miembros de ambos gobiernos, han confirmado su asistencia el delegado del gobierno, Francisco Martin y los portavoces de Vox, Ortega Smith, y PSOE de la capital, Reyes Maroto. PSOE en la Asamblea advierte que no ha sido invitado y Mas Madrid no asistirá a la misa por considerar que se busca "instrumentalizar el dolor de las familias".

Diaz Ayuso ve "adecuado" que se celebren diferentes misas funerales por las víctimas en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y ha criticado que la izquierda "no respete nada". Desde Madrid ha asegurado solo se quiere trasladar "un mensaje de apoyo y de respeto a todas las víctimas" en estos días tan difíciles y ha pedido "respeto".

La misa funeral, que tendrá lugar en la Catedral de La Almudena coincidirá con la que celebrará este jueves el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en la Catedral de La Merced al Palacio de Deportes Carolina Marín a las 18 horas.