Escolares madrileños se convierten en diputados por un día para debatir sobre convivencia y uso de pantallas

La Asamblea de Madrid ha acogido este martes la 28ª edición del Pleno “Diputados por un día”, una iniciativa impulsada por Aldeas Infantiles SOS que se celebra desde 2006 con el objetivo de acercar la actividad parlamentaria a los escolares y generar un espacio de debate sobre valores sociales.

En esta ocasión, 128 alumnos de Educación Primaria han ocupado simbólicamente los escaños del Parlamento regional para reflexionar sobre la importancia de la convivencia, tanto dentro como fuera de la red. El debate ha girado en torno al reto Una Semana con Menos Pantallas, una propuesta que anima a familias y comunidades educativas a reducir el uso de dispositivos digitales para redescubrir otras formas de relación y aprendizaje.

Han participado estudiantes de los colegios CEIP Federico García Lorca de Leganés, Montfort British International School de Loeches, Los Abetos de Manzanares El Real y CEIP Los Almendros de Rivas Vaciamadrid.

El Pleno ha estado presidido por el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, junto al presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y el viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Pablo Gómez-Tavira, además de representantes de distintas comisiones parlamentarias.

Durante su intervención, Ossorio ha felicitado a Aldeas Infantiles por su labor en favor de la infancia y ha animado a los escolares a implicarse en los asuntos que les preocupan. También ha subrayado la importancia de fomentar la convivencia en todos los ámbitos, incluido el digital, recordando que “el anonimato o la distancia no nos eximen del respeto ni de la educación”.

La jornada ha vuelto a poner de relieve la importancia de escuchar la voz de los más jóvenes y de educar en valores desde edades tempranas, promoviendo una participación activa y responsable en la sociedad.