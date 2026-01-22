La Comunidad de Madrid lidera de nuevo la formación sanitaria con más de 2.000 plazas MIR

La Comunidad de Madrid vuelve a posicionarse como comunidad líder en España en la formación sanitaria avanzada. Esta convocatoria de 2026, cuyo examen tendrá lugar el sábado 24 de enero, integra 2.004 plazas de médicos internos residentes (MIR) y otras especialidades, 65 plazas más que el pasado año 2025. Así, Madrid representa el 16,2% del territorio español en la materia de salud.

Por áreas, las ramas médicas multidisciplinares o especialidades aglutinan 1.656 plazas, y 254 restan para Medicina Familiar y Comunitaria, con las que se pretende reforzar la Atención Primaria.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha anunciado además, contratos de mayor duración destinados a lograr la estabilidad laboral y el reconocimiento de cada profesional que opte por el sistema público de salud madrileño para completar su formación. De este modo, los profesionales de primer nivel asistencial podrían llegar tener unas retribuciones de 52.000 euros brutos.

Además, entre otros beneficios, también podrán acceder a una completa red de docente e investigadora, y a un complemento salarial desde el primer curso, que va del 8% al 38% del sueldo base, por encima de las retribuciones que establece el Real Decreto estatal, y calculando las pagas extraordinarias conforme al sueldo base y al complemento de formación.