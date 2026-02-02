Más Madrid propone retomar el impuesto a los patrimonios más altos y el PP critica el "ataque envidioso" de la izquierda

En la exposición de motivos, Más Madrid recuerda que desde hace años, la Comunidad de Madrid ha aplicado una política de bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio que, en la práctica, equivale a su eliminación. En 2023, el Gobierno regional restableció parcialmente su capacidad recaudatoria, pasando de ingresar cero a 613 millones de euros. Así, un total de 10.659 contribuyentes con patrimonios superiores a tres millones de euros abonaron una media de 57.576 euros cada uno. La formación considera que esta recaudación representa solo la mitad de los 1.226 millones que la Hacienda madrileña habría obtenido si no se cobrará ningún tipo de bonificación autonómica. En consecuencia, prosigue, más de 12.500 contribuyentes con patrimonios entre uno y tres millones de euros siguen hoy exentos de pagar ese impuesto, lo que impide recaudar unos 612 millones de euros adicionales.

Para Más Madrid, esta situación pone de manifiesto que, pese a las modificaciones introducidas, la bonificación continúa beneficiando de manera desproporcionada a una minoría de grandes patrimonios, mientras los servicios públicos y la justicia fiscal siguen viéndose perjudicados. De ahí, concluye, la necesidad de establecer un gravamen sobre los grandes patrimonios para reducir la desigualdad y fortalecer el Estado del Bienestar.

"ATAQUE ENVIDIOSO" PARA EL PP

Esta propuesta ha sido rechazada de plano por el portavoz del PP. Carlos Díaz-Pache ha afirmado que supone un ataque contra las personas que "han conseguido hacer un patrimonio, que han conseguido con su trabajo o por su familia tener un capital disponible para poder invertir" y que está "fuera de lugar". "Es una cuestión más envidiosa por parte de Más Madrid", ha asegurado.