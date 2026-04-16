Ortega Smith llevará a los tribunales su expulsión "arbitraria" de Vox

El exdirigente de Vox, Javier Ortega Smith ha adelantado este jueves que llevará ante la Justicia su "arbitraria" expulsión de Vox, después de que el partido haya sentenciado la salida del, hasta el momento, también diputado en el Congreso y portavoz de los verdes en el Ayuntamiento de la capital.

Lo ha confirmado a través de la red social X, donde ha apuntado que su expulsión definitiva, confirmada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), tras desestimar su recurso de alzada, es "ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente."

Además, añade en su publicación que "la ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los Tribunales de Justicia. Vox se fundó para combatir todo esto."

Un proceso "riguroso y serio"

Por su parte, Vox afirma que la expulsión de Ortega Smith es resultado de un proceso "riguroso y serio", conforme a "los más exigentes cánones del Estado de Derecho. El recurso de alzada era el último paso que le quedaba para evitar su expulsión.

La decisión de acudir a los tribunales podría retrasar su retirada de la Portavocía del grupo municipal en Madrid, y evitar que Arantxa Cabello, elegida por la dirección, le sustituya y sea la voz de la formación de ultraderecha en Cibeles.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Ortega Smith del partido, al considerar que había cometido una infracción muy grave tras frustrar su relevo en la portavocía del Ayuntamiento, lo que provocó que fuese expedientado por desobediencia y suspendido de militancia. Por su lado, el acusado, insistió en continuar en el cargo hasta fin de mandato, en 2027, porque era "lo legítimo." También tienen expedientes de expulsión los concejales allegados de Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.