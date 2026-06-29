Independientes por Madrid

Marta Higueras presenta ‘Independientes por Madrid’, un nuevo proyecto político centrado exclusivamente en la capital

Marta higueras, la que fuera mano derecha de Manuela Carmena impulsa "Independientes por Madrid", una plataforma municipalista, independiente y abierta a ciudadanos y colectivos con el objetivo de recoger propuestas para la ciudad y al margen de los bloques políticos.

Marisa Menéndez

Madrid |

Marta Higueras presenta ‘Independientes por Madrid’, un nuevo proyecto político centrado exclusivamente en la capital
Marta Higueras presenta ‘Independientes por Madrid’, un nuevo proyecto político centrado exclusivamente en la capital | Europa Press

Marta Higueras ha presentado este lunes ‘Independientes por Madrid’, una nueva plataforma política con la que pretende impulsar un proyecto “municipalista e independiente”, centrado exclusivamente en la capital y sin aspiraciones autonómicas ni nacionales. Durante la presentación, la que fue mano derecha de la exalcaldesa Manuela Carmena entre 2015 y 2019 ha defendido que la iniciativa nace para dar voz a quienes consideran que la política “les ha abandonado” y para ofrecer una alternativa alejada de la confrontación entre bloques. “No todos hemos renunciado a trabajar por y para los madrileños”, ha asegurado, al tiempo que ha criticado que la dinámica de bloques acaba bloqueando muchas de las decisiones que afectan a la ciudad.

Una plataforma abierta a propuestas ciudadanas

El proyecto pretende reunir a ciudadanos, asociaciones y profesionales que quieran aportar ideas para mejorar Madrid. Para ello, desde este lunes está operativa la página web independientespormadrid.org, donde cualquier persona podrá enviar propuestas y sugerencias que serán estudiadas para incorporarlas al programa de la plataforma. Higueras ha insistido en que el objetivo es construir un proyecto “absolutamente centrado en Madrid”, basado en el diálogo y en soluciones concretas para los problemas de la ciudad, sin depender de las dinámicas de la política nacional.

Reuniones con Almeida y otros grupos municipales

Higueras ha explicado que, antes de presentar la plataforma, ha mantenido contactos con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y con representantes de otros grupos municipales. Según ha señalado, todas las reuniones se han desarrollado en un clima de cordialidad y respeto institucional, aunque ha insistido en que Independientes por Madrid nace con vocación de mantener su independencia y de centrarse exclusivamente en los problemas de la capital.

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