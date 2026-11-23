El Gran Premio que se celebrará el fin de semana del 10 al 12 de septiembre, prepara su segunda edición con novedades dentro y fuera de la pista. Tras escuchar las opiniones y sugerencias de los aficionados se trabaja en aumentar la visibilidad, incluir más zonas de sombra y nuevas propuestas.

Además de las novedades destinadas al público, MADRING está esforzándose en modificaciones del trazado con el objetivo de favorecer una mayor acción y espectáculo en pista.

Las entradas se pondrán a la venta el martes 24 de noviembre: concretamente las de dos zonas. Corresponden a Pelouse, la opción más accesible para asistir al evento, y Monumental 12A, una grada que contará con cubierta.

Tras el debut del pasado septiembre, que devolvió la F1 a Madrid 45 años después superando los 352.000 asistentes, MADRING abre una nueva etapa para combinar competición, entretenimiento y proyección internacional de la ciudad.