Madrid eleva a 4,4 millones las ayudas a proyectos de natalidad y apoyo a familias.

El Ayuntamiento de Madrid va a destinar 4,4 millones de euros a financiar proyectos de fomento de la natalidad, conciliación y apoyo a familias, infancia y adolescencia impulsados por entidades sociales. La convocatoria, que será bienal por primera vez, incrementa su presupuesto un 16% respecto a la anterior y se enmarca en la estrategia municipal para reforzar las políticas familiares y facilitar el equilibrio entre vida personal y laboral. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha anunciado esta medida durante el acto institucional por el Día Internacional de la Vida, donde ha subrayado el compromiso del Consistorio con las familias y con las entidades sociales que trabajan en este ámbito. Fernández ha celebrado esta fecha con una plantación de árboles en la Escuela Infantil Municipal María Moliner que conecta el crecimiento de las plantas con el de los menores del centro.

Más presupuesto y nuevas condiciones

La nueva convocatoria abarcará los ejercicios 2026 y 2027, lo que permitirá a las entidades desarrollar proyectos con mayor recorrido en el tiempo. Además, incorpora un aumento de 300.000 euros en cada anualidad, lo que supone 600.000 euros más en total respecto a la anterior edición, en la que se financiaron 55 proyectos con 1,9 millones de euros. Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y se centran en dos grandes líneas de actuación. Por un lado, 2,8 millones de euros se destinarán a proyectos orientados a incentivar la natalidad y facilitar la conciliación, mediante acciones de información, asesoramiento, acompañamiento y atención a las familias. Por otro, 1,6 millones de euros financiarán iniciativas de carácter preventivo y de apoyo psicosocial dirigidas a menores y familias en situación de exclusión social. El plazo de ejecución de los proyectos será de dos años, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes en los diez días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El anuncio se ha realizado en el marco del acto conmemorativo del Día Internacional de la Vida, celebrado en la Escuela Infantil Municipal María Moliner, donde se ha llevado a cabo una plantación de árboles como gesto simbólico vinculado al crecimiento de los menores. Durante el acto, Fernández ha destacado la importancia de avanzar hacia una ciudad “cada vez más amigable para las familias y los niños”.

Plan de natalidad y conciliación

Esta convocatoria se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, que incluye medio centenar de medidas destinadas a apoyar a las familias. Entre ellas figuran ayudas directas por nacimiento o adopción, la ampliación de escuelas infantiles, el refuerzo de la beca infantil o la apertura de nuevos centros de apoyo a las familias.