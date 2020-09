José Luis Martínez-Almeida: "No se dan las circunstancias para pedir un Estado de Alarma en Madrid"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y portavoz Nacional del PP, ha denunciado en Espejo Público de Antena 3, que Unidas Podemos esté politizando las medidas impuestas por el Gobierno de Ayuso en el sur de la Comunidad de Madrid. "Es irresponsable alentando a la gente a salir a la calle, quiere aprovecharse del sur y sus vecinos". Critica que no hayan hecho lo mismo en Aragón, donde ellos gobiernas, “con cifras de contagio parecidas".

Sin embargo, el alcalde no ha querido juzgar a los vecinos, del mismo modo que "no criminalicé a los que se manifestaron en Núñez de Balboa y no voy a criminalizar a los de estos barrios", pero “sí tengo queja respecto a que se pretenda politizar”.

Reconoce que “es cierto que el sur estaba muy abandonado por los gobiernos de la izquierda” y también entiende que estos barrios puedan sentirse discriminados, “pero los datos de contagio son los datos y eran necesarias estas medidas", “necesarias para que esto no vuelvan a suceder".

Durante la jornada de este lunes se reunirán Díaz Ayuso con Pedro Sánchez, y el alcalde madrileño también denuncia los mensajes que se transmiten desde Moncloa. "Sánchez no es buen samaritano que venga a ayudar a Madrid, es que tiene que cumplir sus obligaciones". "El debate no está en qué tiene que hacer el gobierno del PP, sino todos juntos encabezados por el gobierno central".

Insiste en que la prioridad es superar la pandemia, y ya habrá tiempo de depurar responsabilidades. "Habrá que echar la vista atrás, ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Pero ahora lo importante es tratar de controlar la pandemia y así reactivar la economía".

Almeida envía un mensaje al resto de madrileños cuyos barrios no están limitados ni restringidos. "Que nadie piense que por vivir fuera de zonas determinadas se salvan, están muy equivocados. Toda la ciudad está en una situación complicada". Sin embargo, en estos momentos es rotundo al afirmar que "no se dan las circunstancias para pedir un estado de Alarma en Madrid".

