Coronavirus España: Restricciones en Madrid, reunión de Pedro Sánchez y Ayuso, nuevos casos, muertes y última hora de la Covid-19

Martínez - Almeida en Espejo Púbilco: "Toda la ciudad está en una situación complicada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha declarado en una entrevista en Espejo Público que “el sur estaba muy abandonado por los gobiernos de la izquierda, pero los datos de contagio son los datos y eran necesarias estas medidas". "El gobierno no viene a ayudar, viene a hacer su trabajo. No es el buen samaritano. Llevamos mucho tiempo solos y no podemos perder ni un minuto más" ha afirmado sobre la postura de Sánchez