Estos son los puntos del acuerdo Ayuso - Sánchez para frenar el coronavirus en la Comunidad de Madrid

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han llegado a varios acuerdos tras la conclusión de la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol para frenar la expansión del coronavirus.

Han evaluado la situación de la evolución de la pandemia provocada por el Covid-19. Para mantener un contacto eficaz entre ambas administraciones, han acordado crear un "Espacio de Cooperación" entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid para el seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, que aborde los asuntos principales que afectan a la sociedad.

Entienden imprescindible la actuación coordinada y que se deben reforzando los mecanismos de cogobernanza para ampliar, así, la capacidad de respuesta. Pedro Sánchez recalca que se va a colaborar entre ambas administraciones. "La presencia del Gobierno de España corresponde a la voluntad de ayudar y de apoyar, no de evaluar ni enjuiciar". Señala que "este virus solo lo vamos a poder vencer unidos", pero eso "celebro coincidir en que estamos en una lucha no ideológica, sino epidemiológica". En la mimas línea se ha pronunciado Díaz Ayuso, que ha manifestado la importancia de una actuación común, y que "carecemos de competencias y recursos". "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, no hemos dejado de trabajar ni un solo día, hemos hecho todo lo posible con los recursos que tenemos".

Este Espacio de Cooperación se desarrolla con la creación de un Grupo Covid-19 que se reunirá semanalmente, con el objetivo coordinar y planificar respuestas contra la pandemia. Sus propuestas servirán de recomendaciones a las actuaciones propias que seguirá ejecutando el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de sus competencias. Estará compuesto por el Ministro de Sanidad, Ministra de Política Territorial y Función Pública, la Vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Ayuso subraya que "la movilidad es la clave de la expansión del virus", y "en Madrid somos muy vulnerables" al tratarse de uno de los epicentros del país. “Hace falta una normativa concisa” para el cumplimiento de las cuarentena. Por ello señala que “necesitamos un .plan de movilidad una normativa sobre el cumplimento de las cuarentenas". Además, Ayuso ha reclamado la colaboración de la población "pido paciencia y colaboración a los ciudadanos".

Ayuso ha reclamado la ayuda militar. "necesitamos la ayuda de las Fuerzas Armadas para reforzar a la policía local y al cumplimiento de la ley". Pedro Sánchez ha anunciado su colaboración con "efectivos militares, sanitarios y policiales formarán parte del plan de Madrid"

Médicos militares en atención primaria

La presencia militar es uno de los acuerdos a los que han llegado ambos dirigentes. Se va a incrementar la presencia de las fuerzas armada en la atención primaria, uno de los sectores que se están viendo desbordados en la Comunidad de Madrid.

Labores de desinfección por parte del Ejército

Otro de los acuerdos alcanzados también está relacionado con el Ejército, ya que estará encargado de las labores de desinfección en las calles, especialmente en la capital.

Controles de movilidad por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional

La Guardia Civil también tendrá un papel importante en la Comunidad de Madrid. Serán los encargados de realizar controles de movilidad, y lo harán acompañados de la Policía Nacional.

Seguro que te interesa

Coronavirus España: Reunión Pedro Sánchez - Ayuso, confinamiento y restricciones en Madrid, nuevos casos, muertes y última hora de la Covid-19

José Luis Martínez-Almeida: "No se dan las circunstancias para pedir un Estado de Alarma en Madrid"