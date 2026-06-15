Implantes dentales sin dolor: estos son los avances que están transformando la odontología

El futuro de la odontología ya está aquí. El director médico de Palma Médicodental, Sergio Palma, ha explicado en el programa Más de uno Madrid los avances que han experimentado los tratamientos de implantología en los últimos años y cómo estas innovaciones están mejorando la calidad de vida de miles de pacientes.

Durante la entrevista con Pepa Gea, Palma ha repasado la trayectoria de la clínica, un proyecto familiar que comenzó hace más de tres décadas apostando por la formación continua, la innovación y la especialización en rehabilitaciones completas e implantología avanzada. Según ha explicado, esta filosofía sigue siendo hoy uno de los pilares fundamentales del centro, junto con la atención personalizada a los pacientes.

Recuperar la sonrisa y la calidad de vida

El doctor Sergio Palma ha destacado que actualmente existen múltiples alternativas para quienes han perdido uno o varios dientes o utilizan prótesis removibles con las que ya no se sienten cómodos. Entre ellas, menciona los implantes unitarios, los puentes fijos y las rehabilitaciones completas mediante técnicas de carga inmediata.

En este sentido, señala que los avances tecnológicos permiten que algunos pacientes puedan recuperar una dentadura completa, superior e inferior, en apenas ocho horas, un procedimiento que ha calificado de "alucinante" por las posibilidades que ofrece a quienes han sufrido una pérdida dental severa.

Otro de los aspectos abordados ha sido el temor que pueden sentir muchos pacientes ante una intervención de este tipo. El doctor Sergio Palma insiste en la importancia de acudir a profesionales especializados para obtener un diagnóstico adecuado y evitar conclusiones precipitadas. Además, cuenta que las técnicas actuales son más precisas y menos invasivas, lo que reduce significativamente las molestias asociadas a la cirugía.

Respecto a los factores que determinan el éxito de un tratamiento implantológico, el director médico ha señalado tres elementos esenciales: una correcta planificación, un equipo clínico con experiencia y la implicación del propio paciente en el mantenimiento posterior. En este punto, recuerda la importancia de las revisiones periódicas y de una adecuada higiene oral para garantizar la durabilidad de los implantes.

Además, destaca el impacto que estos tratamientos tienen en la vida cotidiana de los pacientes. Más allá de la mejora funcional para comer con normalidad, ha subrayado los beneficios psicológicos y sociales derivados de recuperar la estética dental, la autoestima y la confianza en uno mismo.

"Es muy gratificante ver cómo cambia la calidad de vida de los pacientes", ha declarado el odontólogo e implantólogo de Palma Médicodental, quien ha asegurado que esa transformación es el principal estímulo para seguir mejorando e innovando en el ámbito de la salud bucodental.