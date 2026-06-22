Felipe VI y Ayuso inauguran en Pinto un centro pionero que producirá hidrógeno verde con agua regenerada

El Rey Felipe VI y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han inaugurado este lunes el nuevo Centro de Innovación de Agua y Energía de Canal de Isabel II, situado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Arroyo Culebro, en Pinto. La apertura de estas instalaciones coincide con la celebración del 175 aniversario de la empresa pública y supone la puesta en marcha de uno de los complejos más avanzados de España en el ámbito de la innovación energética vinculada al ciclo del agua.

El centro reúne diferentes proyectos destinados a aprovechar los recursos generados durante el tratamiento de las aguas residuales para producir energía renovable y nuevos combustibles, con el objetivo de avanzar en la descarbonización y en un modelo basado en la economía circular.

Hidrógeno verde para el transporte pesado y nuevos combustibles renovables

La principal infraestructura del complejo es una planta de producción de hidrógeno verde que utiliza agua regenerada, en lugar de agua potable, y energía procedente de fuentes renovables. La instalación tendrá capacidad para producir hasta 400 kilos diarios de hidrógeno, una cantidad equivalente al combustible necesario para que un vehículo impulsado por este sistema recorra unos 40.000 kilómetros.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, cerca de la mitad de esta producción se destinará al repostaje de camiones con el objetivo de reducir las emisiones del transporte pesado. El resto podrá utilizarse para aplicaciones industriales y para la fabricación de combustibles sintéticos.

El Centro de Innovación también alberga un proyecto experimental para la producción de biometano sintético o e-metano, obtenido a partir de la combinación de hidrógeno verde y dióxido de carbono. Este combustible renovable se inyectará en la red interna de la depuradora para aumentar la generación de calor y electricidad de las propias instalaciones, aprovechando además el biogás producido durante el tratamiento de los lodos.

La EDAR Arroyo Culebro ya desempeñaba un papel destacado en el aprovechamiento del agua regenerada. Desde 2012 suministra este recurso a la industria papelera para la fabricación de papel 100 % reciclado y, solo durante el pasado año, destinó cerca de tres hectómetros cúbicos de agua regenerada a este uso.