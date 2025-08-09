Hasta cuándo va a estar cortada la M-40 en Madrid y qué otras obras hay en la capital

Un tramo de la M-40 está cortado completamente al tráfico desde su cruce con la M-31, a la altura del camino del Pozo del Tío Raimundo, hasta la A-3 debido a la instalación de una pasarela metálica de más de 100 metros de largo que tiene como objetivo "cerrar la herida para la movilidad peatonal" que provoca la M-40 en Puente de Vallecas.

De esta manera, los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas estarán conectados a pie y bicicleta, porque esta estructura permite la unión con el Anillo Verde Ciclista. Unas obras que están ocasionando problemas de movilidad en la Comunidad, ya que es una de las arterias principales. Si bien, la M-40 estará cerrada hasta las 21:00 horas del sábado 9 de agosto, por lo que dentro de unas horas la circulación volverá a estar plenamente operativa.

Esta obra se enmarca dentro del Área DEMO 360 de Vallecas que es "un proyecto de innovación y sostenibilidad que comprende un amplio abanico de actuaciones urbanísticas y medioambientales en un ámbito situado entre la A-3, la M-40, la red ferroviaria y la avenida de la Albufera, en la confluencia de los distritos de Puente y Villa de Vallecas".

Cortes en Castellana, la A-5 o la M-30

No es la única obra que está sucediéndose en la capital en este mes de agosto, aprovechando que el volumen de la población se reduce debido a las vacaciones. El Paseo de la Castellana desde la calle Sinesio Delgado hasta el Nudo Norte de la M-30 permanece cortado en sus carriles centrales de acuerdo con la segunda fase de las obras de soterramiento para llevar a cabo el 'Parque Castellana'.

Con esta actuación se pretende construir un parque urbano de más de 70.000 metros cuadrados, así como un túnel soterrado para una mejor conexión entre el entorno de las cuatro torres y el Hospital La Paz. Un nuevo "pulmón verde" en la capital. Para ello, el paseo de la Castellana permanecerá cortado hasta diciembre de 2026.

El soterramiento de la A-5 a su paso por Batán es otra de las grandes obras que están produciéndose en la capital desde el pasado 18 de julio. Por el momento, el Ayuntamiento ha anunciado que el túnel subterráneo que conecta la A-5 con la M-30 permanecerá cerrado hasta finales de agosto.

Este fin de semana también se está llevando a cabo la segunda fase del asfaltado de la M-30 y que está afectando al túnel de Embajadores, los puentes de Begoña y San Luis y el puente de la Cuesta del Sagrado Corazón. Además, algunas vías de salida de la capital como la A.42 dirección Toledo también están sufriendo cortes, como el carril derecho de la misma por obras del Canal de Isabel II o el tercer carril que se está construyendo en la M-607 entre Colmenar Viejo y Tres Cantos.

El transporte público también sufre las consecuencias de las obras

El transporte público tampoco se libra. La línea 6 está cortada en su tramo entre Moncloa y Méndez Álvaro en unas obras que van a prolongarse hasta el 6 de septiembre. Ese día se cerrará el tramo opuesto hasta el 31 de diciembre.

El cercanías también está en obras. El túnel entre Chamartín y Atocha está cortado desde el pasado 19 de julio por las obras en la estación de Atocha y que afecta a las líneas C-3 y C-4 hasta, en principio, el 30 de agosto.