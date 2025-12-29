La Comunidad de Madrid mantendrá gratis el transporte para menores y mayores de 65 años y congela las tarifas en 2026

La Comunidad de Madrid mantendrá sin cambios las tarifas del transporte público a partir del 1 de enero de 2026. Así lo ha aprobado el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha dado luz verde a la prórroga de las bonificaciones extraordinarias aplicadas desde el pasado 1 de julio.

La decisión permitirá que unos seis millones de usuarios sigan desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero en las mismas condiciones económicas actuales. De este modo, se mantienen las tres modalidades de transporte gratuito: la tarjeta infantil hasta los 7 años, la tarjeta para menores de entre 7 y 14 años y la tarjeta para mayores de 65 años, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico.

Además, continuará el descuento del 50% en el Abono Joven, destinado a personas de entre 15 y 25 años, que seguirá teniendo un coste de 10 euros mensuales para viajar por toda la región.

Para los usuarios de entre 26 y 64 años, los abonos mensuales conservarán una rebaja del 40%. Así, el abono de la zona A se mantendrá en 32,70 euros; el B1 en 38,20; el B2 en 43,20; y los correspondientes a las zonas B3, C1 y C2 en 49,20 euros. También se mantiene el precio reducido del billete de 10 viajes de Metro, EMT y Metro Ligero 1, que seguirá costando 7,30 euros.

Las bonificaciones al transporte público están financiadas por la Comunidad de Madrid junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.