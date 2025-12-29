El Ayuntamiento de Madrid hace balance positivo del año con más de 1.100 acuerdos adoptados

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid despide el año con 1.105 acuerdos adoptados, un dato que se acerca a los 3.200 si se amplía a lo que va de legislatura. Vicealcaldía ha sido el área de gobierno que más asuntos ha elevado, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal Inma Sanz en rueda de prensa, seguida por Urbanismo. Cada una suma más de 250 acuerdos.

El Consistorio ha tenido este año una “intensísima actividad”, en palabras de la vicealcaldesa, que destaca que se han aprobado acuerdos “en todos los ámbitos” para que Madrid se consolide como una de las ciudades más importantes del mundo y para “seguir apostando por la calidad de vida” de la ciudad y la transformación de su espacio público. En este sentido, Sanz ha repasado algunos de los proyectos más relevantes que ha impulsado la Junta de Gobierno este 2025 como las obras del Parque Ventas y Parque Castellana, el soterramiento de la A-5 o la remunicipalización de Calle 30 que va a producir “importantes ahorros a las arcas municipales”, apuntaba.

También han salido adelante los Presupuestos, con 6.578 millones de euros, y destacadas ordenanzas como la de Movilidad y la de Terrazas, que entrarán en vigor el día 1 de enero. A todo esto se suma la vivienda, “Madrid ha vuelto a situarse a la cabeza de la inversión”, ha afirmado la vicealcaldesa, que recordaba la dotación de 50 millones de euros para el Plan Rehabilita o la inyección de 133 millones a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para finalizar más de 3.000 viviendas y avanzar en la promoción de casi 6.000 que están en distintas fases de ejecución.

En seguridad y emergencias destaca Sanz la mayor Oferta de Empleo Público de la serie histórica -con 1.106 plazas-; en cultura, la conversión del Palacio de El Capricho en un nuevo espacio de interpretación histórica y en deportes, el impulso al deporte de base “con el presupuesto más alto de la historia” o la promoción de Madrid como “gran plaza para la celebración de los mejores eventos deportivos internacionales” como el partido de la NFL.

Para la vicealcaldesa, el balance es positivo tanto para la ciudad de Madrid como para los madrileños y avanza que “no es un punto final sino un punto y seguido para continuar en 2026 y lo que queda de mandato dando cumplimiento al programa de Gobierno”, que aunque era ambicioso “podemos decir que estamos en condiciones de cumplir prácticamente en su total integridad”, ha concluido.