El consistorio impulsa la gran arteria que transformará Valdecarros: más de 51.000 viviendas en el horizonte

Los trabajos en la transformación del sureste de la capital siguen avanzando en la construcción de la vía borde de Valdecarros, una infraestructura estratégica para el desarrollo del nuevo barrio de Valdecarros, en el distrito de Villa de Vallecas.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal del distrito, Carlos González, ha visitado los trabajos de esta nueva vía urbana que conectará la avenida del Mayorazgo, en el Ensanche de Vallecas, con la avenida de Cartagena de Indias, en el polígono de La Atalayuela. Una urbanizacion que se esta realizando en tres fases.

La primera, ya finalizada, ha supuesto una inversión municipal de 6,5 millones de euros y comprende el tramo entre la avenida del Mayorazgo y una primera glorieta de nueva creación. La segunda fase, iniciada el pasado mes de noviembre, cuenta con un presupuesto de 16,2 millones de euros y se extenderá desde esa glorieta hasta la línea de dominio público hidráulico del arroyo de La Gavia. Está previsto que los trabajos se prolonguen hasta finales de 2027. La tercera y última fase completará la conexión hasta la avenida de Cartagena de Indias. Esta nueva arteria no solo mejorará la conectividad del entorno, sino que permitirá viabilizar y articular las etapas 1, 2 y 3 del desarrollo, actualmente en proceso de urbanización y que sumarán más de 13.300 viviendas.

Los terrenos sobre los que se actúa se encontraban sin urbanizar, en estado natural, lo que ha obligado a iniciar las obras con tareas de levantado, demoliciones, movimientos de tierras y desbroce. El proyecto contempla la ejecución completa de calzadas, aceras, medianas y zonas de aparcamiento, así como la señalización y semaforización viaria. Además, incluye la implantación de redes de saneamiento y drenaje, alumbrado público y canalizaciones para servicios básicos como abastecimiento de agua, agua regenerada, electricidad, gas y comunicaciones.

La actuación se completa con la instalación de mobiliario urbano, la plantación de arbolado en alineación y en glorietas, así como sistemas de riego que contribuirán a integrar la vía en el entorno urbano y ambiental del nuevo barrio.

El mayor desarrollo del sureste madrileño

Con 19 millones de metros cuadrados de superficie, aproximadamente la mitad del suelo urbano de Sevilla, Valdecarros se convertirá en el mayor desarrollo urbanístico del sureste de Madrid. El proyecto está dividido en ocho etapas, de las cuales las tres primeras ya están en ejecución, con la primera en un estado muy avanzado.

El ámbito tendrá capacidad para albergar a unos 150.000 habitantes y contará con más de 51.000 viviendas. De ellas, alrededor del 55 % dispondrá de algún tipo de protección pública, lo que refuerza el carácter estratégico del desarrollo en materia de acceso a la vivienda.

El componente medioambiental será otro de los ejes del nuevo barrio. Cerca del 40 % del ámbito estará destinado a zonas verdes, con la plantación prevista de más de 110.000 árboles. El diseño urbano contempla que cualquier vivienda se sitúe a menos de 200 metros de un espacio verde. Además, se proyectan más de 127 kilómetros de carriles bici y sendas peatonales, apostando por un modelo de movilidad sostenible y proximidad.

La vía borde de Valdecarros se perfila así como una pieza esencial para hacer realidad uno de los mayores proyectos de expansión urbana de la capital en las próximas décadas.