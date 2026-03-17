La Comunidad de Madrid presenta el Plan Cultura en Metro para bajar la música, el cine y el teatro a los usuarios del suburbano

El proyecto se desarrollará durante los próximos dos años y tiene como objetivos apoyar la proyección de artistas y la promoción de eventos, recuperar y divulgar la historia y el patrimonio de la Comunidad de Madrid, así como fomentar la lectura y la creatividad artística.

En el marco de esta iniciativa, la compañía metropolitana desarrollará acciones propias y otras en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y distintas entidades. Entre las principales destacan los proyectos vinculados al mundo del cine, como la participación en la Semana del Cortometraje, que permitirá transformar uno de los espacios del suburbano en una gran sala de proyecciones donde los usuarios podrán disfrutar de una selección de estas obras.

Del mismo modo, como motivo del Día Internacional del Flamenco, el próximo 16 de noviembre una de las estaciones de la red se convertirá en un tablao que sorprenderá a miles de pasajeros. Así, Metro dará soporte a los participantes de Suena Madrid, un concurso de bandas musicales organizado por el Gobierno regional que busca descubrir a jóvenes talentos del panorama nacional.

En esta línea, se dará mayor visibilidad a la programación anual de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, así como a la del Ballet Español autonómico y a distintos festivales de música y teatro que se celebran en la región. Además, con el objetivo de reconocer y difundir la labor de los conservatorios, incorpora un programa que muestra la actividad de estos centros a través recitales breves en diferentes espacios de la red.