PROYECTO 2026-28

La Comunidad de Madrid presenta el Plan Cultura en Metro para bajar la música, el cine y el teatro a los usuarios del suburbano

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy el Plan Cultura en Metro con el objetivo de acercar el cine, la música, el teatro, la literatura y otras disciplinas artísticas a los más de 2,5 millones de usuarios que cada día utilizan el suburbano. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han dado a conocer la iniciativa en la estación de Chamartín, donde se encuentra la exposición de trenes clásicos, espacio que forma parte de la red de museos de la compañía metropolitana.

Patxi Linaza

Madrid | (Publicado 17.03.2026 14:04)

La Comunidad de Madrid presenta el Plan Cultura en Metro para bajar la música, el cine y el teatro a los usuarios del suburbano
La Comunidad de Madrid presenta el Plan Cultura en Metro para bajar la música, el cine y el teatro a los usuarios del suburbano | Comunidad de Madrid

El proyecto se desarrollará durante los próximos dos años y tiene como objetivos apoyar la proyección de artistas y la promoción de eventos, recuperar y divulgar la historia y el patrimonio de la Comunidad de Madrid, así como fomentar la lectura y la creatividad artística.

En el marco de esta iniciativa, la compañía metropolitana desarrollará acciones propias y otras en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y distintas entidades. Entre las principales destacan los proyectos vinculados al mundo del cine, como la participación en la Semana del Cortometraje, que permitirá transformar uno de los espacios del suburbano en una gran sala de proyecciones donde los usuarios podrán disfrutar de una selección de estas obras.

Del mismo modo, como motivo del Día Internacional del Flamenco, el próximo 16 de noviembre una de las estaciones de la red se convertirá en un tablao que sorprenderá a miles de pasajeros. Así, Metro dará soporte a los participantes de Suena Madrid, un concurso de bandas musicales organizado por el Gobierno regional que busca descubrir a jóvenes talentos del panorama nacional.

En esta línea, se dará mayor visibilidad a la programación anual de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, así como a la del Ballet Español autonómico y a distintos festivales de música y teatro que se celebran en la región. Además, con el objetivo de reconocer y difundir la labor de los conservatorios, incorpora un programa que muestra la actividad de estos centros a través recitales breves en diferentes espacios de la red.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer