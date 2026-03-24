La Comunidad de Madrid aprobará una actualización del decreto sobre viviendas de uso turístico

La normativa cuenta como novedad la exigencia de un contenido mínimo de ajuar y menaje para garantizar la calidad del servicio. También establece la ocupación máxima permitida en este tipo de alojamientos y determina que deberán contar con un certificado de idoneidad.

En el caso de los apartamentos turísticos, clasificados en categorías de 4, 3, 2 y 1 llave, se incorporan requisitos en materia de iluminación y ventilación, la instalación de sistemas de oscurecimiento temporal en dormitorios y salones y la dotación de mobiliario y equipamiento básico en habitaciones y cuartos de baño. Además, se fija la prohibición de ejercer esta actividad en viviendas de protección pública o en aquellos inmuebles donde así lo determinen las comunidades de vecinos.

Todo, bajo la obligación de presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad que recaerá en los titulares de la prestación del servicio turístico y no en los propietarios de las viviendas. En la Comunidad de Madrid hay constancia registrada de 15.309 pisos de uso turístico, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno regional ha impuesto sanciones cercanas al medio millón de euros en los dos últimos años, como resultado de la actividad inspectora.