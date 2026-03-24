Cómo recuperar el dinero de la tasa de basuras de Madrid tras su anulación: esto dice la OCU

La anulación de la ordenanza que regula la tasa de basuras en Madrid ha abierto la puerta a miles de contribuyentes que se preguntan si pueden recuperar el dinero abonado en los últimos años. Sin embargo, tal y como advierte la OCU, el proceso no es automático ni inmediato y dependerá de la situación concreta de cada ciudadano.

El origen de la controversia se encuentra en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha apreciado un defecto sustancial en la tramitación de la ordenanza municipal. Según el fallo, durante el periodo de información pública se omitieron anexos esenciales del informe técnico-económico que justificaba la cuantía del tributo, lo que vulneró el derecho de participación ciudadana.

No obstante, la anulación de la norma no implica de forma automática que los contribuyentes tengan derecho a la devolución de lo pagado. La propia OCU subraya que será necesario acudir a los procedimientos legales correspondientes para reclamar, y que el resultado dependerá tanto del contenido final de la sentencia como de su ejecución.

Además, el Ayuntamiento de Madrid aún puede interponer un recurso de casación dentro del plazo legal. Hasta que ese recurso se resuelva, la sentencia no será firme, lo que retrasa cualquier posible devolución generalizada.

En la práctica, esto significa que cada caso deberá analizarse de forma individual. Factores como haber recurrido en su momento la liquidación de la tasa o el estado actual del expediente serán determinantes para saber si existe la posibilidad de recuperar el dinero.

Qué hacer en cada caso

La OCU señala que aquellos contribuyentes que impugnaron la tasa en tiempo y forma y cuyos expedientes siguen pendientes podrían tener más opciones. Si su recurso prospera o se ejecuta la sentencia a su favor, podrían obtener la devolución de las cantidades pagadas junto con los intereses de demora.

Por el contrario, quienes recurrieron y obtuvieron una resolución desfavorable se enfrentan a un escenario más complejo. Si aún están en plazo, podrán presentar una reclamación económico-administrativa, pero si la resolución ya es firme, solo cabría una revisión de oficio en supuestos de nulidad de pleno derecho.

En el caso de los ciudadanos que no recurrieron la tasa, la situación es todavía más incierta. La anulación de la ordenanza no genera por sí sola un derecho automático a la devolución, por lo que deberán esperar a que la sentencia sea firme y a que se determine cómo se ejecuta.

La OCU insiste en que, llegado ese momento, el Ayuntamiento podría habilitar un mecanismo específico para canalizar devoluciones, aunque considera que esta opción es poco probable. En su defecto, los afectados tendrían que recurrir a los procedimientos ordinarios previstos en la legislación.