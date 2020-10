El Gobierno de la Comunidad de Madrid explica que decretar el estado de alarma en Madrid es una "barbaridad jurídica", una medida "desproporcionada" que "no es necesaria". Asimismo, cree que causa alarma en la población, por lo que sigue abogando por su postura inicial de confinar zonas básicas de salud en vez de cerrar toda la capital.

Según anuncia el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, durante una entrevista en Antena3, el gabinete de Isabel Díaz Ayuso se siente "perplejo" por el ultimátum que les ha dado el Gobierno Pedro Sánchez, tras confirmar que decretará el estado de alarma si ambas administraciones no alcanzan un acuerdo este viernes,

Madrid prefiere "sus medidas" al estado de alarma

Asimismo, comenta que la Consejería de Sanidad aún está estudiando qué alternativas enviará al Ejecutivo de Sánchez, aunque recuerda que Madrid "sigue apostando por sus medidas" de confinamientos "en zonas de alto impacto" que han permitido que la situación "esté cambiando" y bajen los casos de coronavirus. También anuncia que se comprometen a ser responsables y buscar un acuerdo.

Por otro lado, en cuanto al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que no rectificaba las restricciones de movilidad que entraron en vigor el 2 de octubre en diez municipios madrileños, incluida la capital, López ha pedido que Sánchez "supere el varapalo judicial". "Esas frases de ya lo dije, no me gustan, pero ya lo dije", ha añadido el consejero madrileño, para quien "pareciera que lo que se quiere es proteger a España de Madrid y no a los madrileños".

El Gobierno de Ayuso defiende que sus medidas funcionan, porque la región ha pasado de englobar una tercera parte de los contagios a una cuarta, se reduce la ocupación en las UCI y los hospitales y se están cerrando salas exclusivas para Covid. Además, aluden a los confinamientos selectivos de Nueva York, asegurando que no estarán "tan desencaminados".

Seguro que te interesa...

- El TSJM rechaza las medidas ordenadas por Sanidad que restringen la movilidad en Madrid

- Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el Estado de alarma en Madrid