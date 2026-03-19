Ayuso ironiza con el viaje de Yolanda Díaz a Hollywood y asegura que a la "izquierda extrema" le ha comido la tostada Pedro Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra la izquierda en el pleno de la Cámara en Vallecas. La portavoz socialista Mar Espinar la ha vuelto a acusar de ponerse del lado de los poderosos y del frente contra Irán. Su homóloga en Más Madrid, Manuela Bergerot, de quedarse en fuera de juego sobre el revisionismo histórico con México. La presidenta ha denunciado que la "izquierda extrema" ha sido vencida "por el poder del caviar" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les ha "comido la tostada": "pues efectivamente, el Oscar es para Podemos, Sumar y Hamás Madrid… los mejores actores. Toda la vida diciendo la izquierda auténtica, la de las gentes de las calles, nosotros somos los del pueblo… Pues por una pajarita, por un esmoquin, por el maquillaje, por unas tenacillas, una casa de 443 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido, señorías".

Ha ironizado Díaz Ayuso con los viajes de Yolanda Díaz a lugares como Estados Unidos (para asistir a la gala de los Oscar), al Vaticano, pero no a "Senegal, con los pobres" o con los pueblos de Bolivia "cuya pobreza multiplican allí para luego para luego también tenerlos aquí sumidos en la misma". Afirma que Pedro Sánchez les identificó como "los herederos del duque de Galapagar" y que por eso los colocó "en instituciones, les dio cuatro ministerios para taparlos, multiplicó los ministerios hasta 22 para que ustedes no existieran y resulta que Pedro Sánchez les ha comido la tostada y ustedes lo han comprado todo", ha planteado Ayuso.