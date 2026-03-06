Ayuso inicia viaje oficial a Estados Unidos en plena crisis entre España y Estados Unidos

Díaz Ayuso mantendrá durante los tres días de su estancia en la ciudad encuentros con representantes de cerca de un centenar de compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas junto a la Cámara de Comercio España-EEUU. En su sexto viaje oficial al país, la presidenta madrileña se reunirá con el CEO mundial de la plataforma de pagos PayPal y la dirección de Apollo Global Management, el nuevo socio mayoritario del club Atlético de Madrid con ASC.

La presidenta madrileña acudirá al XXV Festival de Flamenco de Nueva York con un espectáculo en el City Center a cargo de la bailaora Sara Baras. Además, Díaz Ayuso asistirá a la Gala anual del periódico The Algemeiner, donde recibirá uno de los galardones en reconocimiento a su compromiso con la libertad y el pueblo judío. También está invitado el presidente de Argentina, Javier Milei.

Estados Unidos es el principal país inversor en la Comunidad de Madrid con más de 28.300 millones de euros desde 2019 -el 22,3% del total extranjero en la región- y mayoritariamente centrada en el sector de las telecomunicaciones. EEUU es la nación invitada a la próxima edición de Hispanidad 2026 que organiza el Gobierno regional, el mayor evento en español a nivel internacional.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La bancada de la izquierda ha cargado contra este viaje. La portavoz socialista Mar Espinar ha censurado los "viajecitos estúpidos que no aportan nada" y ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, querer "arrastrar" al "pueblo de Madrid al eje del mal". La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta decida "arrastrarse" ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en vez de "ponerse del lado de la soberanía" de España. Ambas han cuestionado quién pagará ese viaje. El PP de Madrid, a través del portavoz en la Asamblea Carlos Díaz Pache, ha defendido el viaje a Estados Unidos, que es "principal inversor" en la región para "seguir atrayendo talento".