Abre a la circulación el primer tramo con carril ampliado en la M-607 entre Colmenar y Tres Cantos

En concreto, desde hoy estará operativo todo el trazado ejecutado hasta la fecha, incluido el nuevo tercer carril, en un tramo de cuatro kilómetros comprendidos entre los puntos kilométricos 23,1 y 25, en ambos sentidos. No obstante, desde este punto y hasta el km 30,3 continuarán los trabajos hasta su finalización, prevista para el verano de 2027. De esta forma, el Gobierno regional avanza en una actuación clave para mejorar la movilidad en una de las carreteras con mayor intensidad circulatoria de la región, junto a la M-501 y la M-45. Más de 62.000 vehículos transitan por esta vía diariamente, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años. Se trata, por tanto, de una intervención que contribuirá a aliviar la congestión y a reducir las retenciones que se registran en las horas punta.

El ejecutivo autonómico está invirtiendo en los trabajos 37,7 millones de euros para dar servicio a más de 246.000 vecinos de 13 municipios: Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Bustarviejo, Valdemanco, Navalafuente, La Cabrera, Collado Villalba, Moralzarzal y El Boalo-Cerceda-Mataelpino. Con un plazo de ejecución de 24 meses, esa actuación implica también al carril ciclista que une Colmenar Viejo con la capital. Esta vía, una de las más populares entre los aficionados a este deporte, permanecerá en servicio durante toda la intervención, con desvíos provisionales que permiten el avance de las obras. A partir de ahora, las labores seguirán avanzando en los otros tres tramos que componen esta actuación, con la previsión de habilitar en los próximos meses al menos otro kilómetro adicional antes de concluir todos los trabajos contemplados.

Además de incrementar la capacidad y aliviar el tráfico de esta carretera, la M-607 mejorará su seguridad, con actuaciones que aumentan la visibilidad en determinados tramos e incorporan un ecoducto o paso de fauna elevado. Esta nueva infraestructura, de 60 metros de ancho y 140 de largo ubicada en las proximidades de Colmenar Viejo, permite dar continuidad a los desplazamientos de las distintas especies que habitan en esta zona, para que puedan cruzar sin poner en peligro su integridad ni la de los conductores que circulan por la vía. El ecoducto de la M-607 será la primera instalación de estas características en la Comunidad de Madrid y contribuirá de forma positiva en la reducción de accidentes por atropello de animales.