Mercadona busca 400 trabajadores para su nueva 'colmena' en Madrid

Mercadona inicia el proceso de selección de personal para la puesta en marcha, en verano de 2026, de una nueva Colmena, almacén dedicado en exclusiva a la venta online, que estará situada en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid.

La compañía ha anunciado en el Portal de Empleo de Mercadona la apertura del proceso, en el que se ofrecen 400 vacantes, para los puestos fundamentalmente de preparadores y repartidores de pedidos online. En el primer caso, se trata de preparar y embolsar los productos que el cliente haya pedido online. En el puesto de repartidor, su función es entregar la compra en su domicilio, con rutas definidas y furgonetas adaptadas que evitan sobreesfuerzos.

Mercadona ofrece un sueldo de inicio de 1.734 euros al mes con un contrato de jornada completa y con progresión salarial hasta los 2.346 euros mensuales brutos. La compañía ofrece también sueldos de 975 euros por un contrato parcial y con una progresión salarial de hasta 1.319 euros brutos, ambos con carácter indefinido. Además, tal y como comunicó la empresa el pasado mes de diciembre, los trabajadores contarán con la ampliación del período de vacaciones, que será de 37 días al año. Toda la información está disponible en su Portal de Empleo.

Esta nueva Colmena se suma a las dos que Mercadona tiene en la Comunidad de Madrid, concretamente en las localidades de Getafe y Boadilla del Monte, así como las que están ya implantadas en València, Barcelona, Alicante y Sevilla.