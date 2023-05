Ortega Smith: "Creo que muchas personas van a cambiar su voto y nos van a dar su confianza"

El candidato a la alcaldía de Madrid por el partido político Vox, Javier Ortega Smith, está en 'Más de uno Madrid' para hablar de los últimos coletazos de la campaña electoral y recoger las sensaciones que tuvo ayer tras el debate electoral televisado en Madrid con todos los candidatos al ayuntamiento madrileño.

Las sensaciones tras el debate electoral de ayer

Ayer, durante el debate electoral, se pudo ver como Vox tendía la mano al candidato por parte del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida para evitar que "la izquierda y su fanatismo" entren el Gobierno de Madrid pensando en un futuro gobierno de coalición si así los votantes de la capital lo requieren. Ortega tiene una valoración del debate muy tajante y clara, "he quedado muy satisfecho porque me he sentido muy a gusto, he visto que conocemos la realidad de los problemas que tiene Madrid y fue una buena oportunidad para exponer nuestro programa sin manipulaciones".

Fue una buena oportunidad para evitar manipulaciones directas o ajenas de medios de comunicación o de nuestros adversarios políticos

Algo de lo que el candidato de los verdes se mostraba orgulloso es de su propuesta electoral, que según el, se resume en "un Madrid que su lema sea la libertad en nuestro ayuntamiento, en el que los impuestos sean los mínimos, que las multas desaparezcan porque esto se está convirtiendo en un Madrid complicado de vivir".

Asimismo, Ortega ha denunciado en varias ocasiones que los medios de comunicación manipulan las palabras de Vox, ayer mismo a la salida del debate electoral, el candidato aprovechó la ocasión para denunciar esa manipulación que asevera en otras ocasiones. "Los empresarios, hoteleros, hosteleros se quedan sorprendidos cuando les explicamos nuestro programa porque lo que siempre les llega de nosotros son titulares que faltan a la verdad".

Lo que llega de Vox a la gente son titulares manipulados ] Terminaba haciendo balance de las conclusiones que saca tras el debate con sus adversarios afirmando tajantemente y seguro de sí mismo que "creo que muchas personas van a cambiar su voto y nos van a dar su confianza". "La única sorpresa en nuestra lista es la que vamos a dar el 28 de mayo" Justamente, ayer, el candidato de los populares y actual alcalde de Madrid, Martínez Almeida, visitó 'Más de uno Madrid' y expuso que en las listas del partido de Rita Maestre, Más Madrid, la número tres era una activista de la okupación, algo que se recalcó también por la noche.

"Estamos acostumbrados a que en las listas de la izquierda vayan delincuentes, personas que han sido condenadas o en proceso de condena por los delitos más aberrantes. Hemos visto pederastas, etarras y candidatos de Podemos que han maltratado a sus parejas", sentenciaba Ortega.

Recientemente, se ha conocido un caso de narcotráfico en los concejales de Vox, en el que una concejal ha sido expulsada del partido político por estar involucrada en un delito, algo que el candidato de los verdes ha dicho con total sinceridad, pero estableciendo una diferencia en cuanto a ellos y las formaciones de izquierda, "la diferencia es que nosotros actuamos antes de que lo haga nadie. Ha sido una decepción terrible para nosotros".

Es terrible que tengamos concejales que defiendan la okupación

Cuestiones de "Madrid Central" y posible gobierno de coalición

Cuando se le insiste a Ortega Smith que los madrileños "ya estamos acostumbrados a Madrid Central", puesto que lleva en vigor desde hace años y no se logra entender, el candidato ha asegurado que esto no es verdad. "Esto no es verdad, la mayoría de los madrileños nos se han acostumbrado a Madrid central, es algo tan aberrante que la mayoría de la gente no se lo cree", afirmaba.

Es mentira que Madrid tenga una mala calidad del aire

Añadía que también es mentira que la Unión Europea obligue a Madrid a cerrar el tráfico a miles de vehículos y calificaba de "aberración" y "auténtica estafa" utilizar esta cuestión de medioambiente cuando "no es verdad" para estar recaudando 137 millones de euros de multas.

Los madrileños quieren que la izquierda no gobierne en Madrid

En cuanto a la posibilidad del gobierno de coalición con los populares si ninguno logra la mayoría absoluta el 28 de mayo, afirma que "es la única vía porque si lo deciden los madrileños no les vamos a defraudar" y aprovecha para decir que los partidos de izquierda tienen muy claro el concepto de gobierno de coalición puesto que "aunque ahora hagan el teatro de que se pelean, al minuto siguiente de cerrarse las urnas están pactando el gobierno de coalición".