Así es Rita Maestre, candidata de Más Madrid en la Comunidad de Madrid: amante de la lectura y del reggaetón

A Rita Maestre le pusieron ese nombre en honor a su abuela paterna. Nació en Madrid, en el barrio de Las Ventas hace 35 años, y actualmente vive en Lavapiés. Maestre tiene una hermana pequeña y es hija de Marisa Fernández, trabajadora en el Ayuntamiento de Madrid y de Luis Maestre, trabajador de la Agencia Tributaria de Madrid. Está casada con el escritor y editor Manuel Guedán, doctor en Literatura latinoamericana, al que conoció en unas fiestas en Bilbao en verano, durante la Semana Grande. En 2017 se casaron en Las Vegas y ambos han sido padres por primera vez hace tan solo tres meses. Aunque previamente, en 2008, conoció al político Iñigo Errejón con quien mantuvo una relación que duró casi siete años.

Su primer trabajo fue en Metro de Madrid durante dos meses, contando personas y encuestando a la gente. También ha trabajado como dependienta y ha traducido textos para la Università di Bologna, gracias a hablar perfectamente el italiano, ya que parte de su vida académica fue en un colegio italiano de la capital.

Una vida dedicada a Madrid

Maestre es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, tiene un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo y trabajó durante una temporada en América Latina después de acabar la carrera. Durante el mandato municipal entre 2015 y 2019, fue delegada del Área de Portavocía, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

Tiene experiencia en servicios públicos locales gracias a su participación en distintas instituciones: vicepresidenta de la Federación de Municipios de Madrid, representante del Ayuntamiento de Madrid en la comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias y secretaria general de la Unión de Ciudades de Capitales Iberoamericanas. También ha desarrollado competencias en el ámbito de la empresa pública como vocal en el consejo de administración de Mercamadrid. Fue fundadora del colectivo Juventud Sin Futuro y formó parte del movimiento 15M.

Maestre concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2015, en el puesto número 5 de Ahora Madrid, la lista liderada por Manuela Carmena. Estuvo vinculada a Podemos hasta noviembre de 2018, cuando fue suspendida de militancia por su intención de concurrir a las elecciones municipales de 2019 con la plataforma de la alcaldesa Manuela Carmena.

En esas elecciones, en las de 2019, ocupó el número 3 de la candidatura de Más Madrid en la lista que volvió a liderar Carmena. Tras la constitución del pleno del Ayuntamiento, se convirtió en la portavoz de medios del grupo municipal Más Madrid y desde junio de 2019 es portavoz de Más Madrid en la capital y concejala de Arganzuela.

Rita Maestre "al desnudo"

Cuando algunos escuchan el nombre de Rita Maestre les es inevitable transportarse a la polémica en la que se vio envuelta en la capilla de la Universidad Complutense hace ahora doce años. Fue en 2011 cuando participó en una protesta contra la presencia de edificios religiosos en la Universidad. Varias personas protestaron con el torso desnudo y al grito de "menos rosarios y más bolas chinas". Cuatro años después, el partido de extrema derecha Alternativa Española y el Centro Jurídico Tomás Moro acusaron a Maestre y el fiscal llegó a solicitar un año de prisión. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y varios centenares de políticos, personalidades del movimiento feminista mostraron su solidaridad con la portavoz con un manifiesto de apoyo. En diciembre de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió por decisión unánime a Rita Maestre de este delito.

Amante de la lectura y del reggaetón

Rita Maestre disfruta en su tiempo libro bailando reggaetón y escuchando todo tipo de música, aunque la que más le gusta es la de Extremo Duro y la de Rosalía. Su entorno más cercano la define como una persona muy familiar, pasa mucho tiempo con sus seres queridos. Y con quien también pasa mucho tiempo es con los libros, es una lectora voraz. El tiempo libre que le queda para ella lo dedica a ver series de televisión, es adicta a ello. De hecho, está suscrita a todas las plataformas digitales posibles. La última serie que vio es "The last of us", le encantan las aventuras de zombis y de ciencia ficción.

Maestre reconoce que, si tuviera que quedarse con un único plato de comida serían los boquerones de vinagre, que no los cambia por nada. Como tampoco cambia su plan favorito: salir con los amigos de cañas. Aunque ahora, desde hace unos meses, tiene que dejar muchos de esos planes aparcados, ya que su vida ha cambiado mucho con una hija recién nacida y ahora sus esfuerzos están totalmente centrados en la campaña electoral y en resolver los problemas de Madrid. Sus prioridades en la capital: la limpieza, la vivienda, la contaminación o el paro.