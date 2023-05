La lista de candidatos para elecciones municipales de Madrid 2023

Las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 están a la vuelta de la esquina y la campaña electoral comenzó la semana pasada con la tradicional "pegada de carteles" en las diferentes ciudades de Madrid. El domingo electoral los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al que será el representante del Ayuntamiento de Madrid y para eso debemos conocer cuáles son todos los candidatos que representan a los diferentes partidos políticos.

Estos son los candidatos a las elecciones municipales del 28M

Partido Popular

El Partido Popular es el que se encuentra actualmente al frente del Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez Almeida a la cabeza. Esta vez, vuelve a presentarse a la alcaldía de Madrid tras ser elegido por los madrileños en las anteriores elecciones celebradas en el año 2019, después de pactar con Ciudadanos y contar con el apoyo de Vox.

En su mandato ha tenido que enfrentarse a la crisis del covid-19 y la crisis de la mascarillas que se desató tras lo ocurrido con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que fue acusada junto a su hermano de corrupción.

Una encuesta de NC Report para 'La Razón' da una clara victoria al Partido Popular que se quedaría a tres escaños de la mayoría absoluta y necesitaría el apoyo de Vox para poder gobernar.

PSOE

La candidata elegida para representar a la alcaldía madrileña es Reyes Maroto, antigua ministra de Industria, Comercio y Turismo. Hace muchos años que los socialistas no consiguen ganar las elecciones en Madrid.

Maroto concedió una entrevista a Onda Cero donde dejó claro que no pactaría con Vox "estamos acostumbrados a pactar. Tengo claro con quién sí y con quién no. Con Vox está claro que somos la antítesis y el PP se ha convertido en algo que no aporta nada a España, como lo está siendo el PP del Almeida".

Más Madrid

La exjueza, Rita Maestre, se postula como alcaldesa de la capital española por 'Más Madrid' que cuenta con el apoyo con la ex alcaldesa, Manuela Carmena, quien en las elecciones de 2019 fue la fuerza más votada con 19 ediles. "Ojalá Rita sea la próxima alcaldesa de la ciudad", así mostraba su apoyo Carmena en un acto de precampaña electoral.

Entre algunas propuestas se encuentra la ayuda a la periferia madrileña, por lo que ha presentado un total de 626 propuestas diferentes llamándolas "la revolución de las pequeñas cosas". Según la encuesta, Más Madrid, logaría un total de 16 escaños en el Ayuntamiento con el 24,1% de los votos y superaría al PSOE de Reyes Maroto.

Vox

Por el partido verde repite Javier Ortega Smith como candidato. Entre sus propuestas se encuentran "recuperar la libertad que han perdido los madrileños" buscando mejorar la movilidad de Madrid y promete luchar contra la okupación, según ha dicho en sus mítines políticos.

Ha tenido enfrentamiento con el Martínez Almeida por cuestiones de movilidad o normas urbanísticas. En las encuestas se postula como el cuarto con 4 escaños, los mismos que tiene actualmente tras las elecciones municipales de 2019.

Ciudadanos

Begoña Villacís, la actual vicealcaldesa de Madrid, vuelve a presentarse como candidata en representación de Ciudadanos con un reto muy importante y es el de conseguir más representación, ya que hace prácticamente un mes perdió a 6 personas de su equipo de confianza.

Ayer mismo, la vicealcadesa estuvo en los micrófonos de Onda Cero hablando de su propuesta de gobierno y comentando las de los líderes de oposición. Dejó claro que entre sus principales propuestas se encuentra la ley de vivienda, afirmando que Ciudadanos ya ha llevado el urbanismo al Ayuntamiento de Madrid consiguiendo una autentica revolución.

Las encuestas electorales afirman que las elecciones de mayo supondrían la desaparición de Ciudadanos, ya que Villacís solo alcanzaría el 2,5% de los apoyos.

Podemos

Roberto Sotomayor se presenta como candidato a la alcaldía por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Entre sus propuestas promete mejorar el transporte público y regular el precio de la vivienda. En un acto de precampaña afirmaba que "están muy cerca de conseguir que Madrid tenga un gobierno progresista". Además, considera que "si Podemos-IU-AV entran con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, Almeida sale".

Otros candidatos