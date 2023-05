Ayuso defiende a Madrid como el "motor económico de España" frente a los ataques de la izquierda por la fiscalidad y Sanidad

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que gobierna "para todos" frente a unos partidos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) que le han afeado su política de "confrontación". "A la Comunidad de Madrid no le queda un solo amigo", ha resumido el candidato del PSOE, Juan Lobato.

En el debate de Telemadrid, en el bloque de relaciones con otras administraciones, Lobato ha criticado que la Comunidad sea "la región número 32 de toda Europa" pese a su potencial. "Yo me comprometo a ser un presidente reivindicativo, por supuesto, pero la democracia y gobernar es mucho más, es respeto, es educación y es llegar a acuerdos", ha defendido. Apuesta por un "liderazgo colaborativo" y que se pueda llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas y regiones de Europa con las que haya intereses comunes.

Por su parte, la candidata de Más Madrid a la Presidencia, Mónica García, ha subrayado que es necesaria una región "que no dé la espalda y que no intente confrontar con el resto de comunidades autónomas y con el Gobierno central". "La señora Ayuso no se entendió con Ciudadanos, no se entiende con Vox, ni con su propio partido", ha censurado.

Sin embargo, la líder 'popular' y actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, considera que Madrid "nunca ha sido tan internacional" con una presencia constante en el extranjero, además de ensalzar convenios con otras regiones como Castilla-La Mancha o Castilla y León contra los incendios. También, ha justificado que la Comunidad de Madrid ha invertido en todos los ayuntamientos.

"Yo gobierno para todos, y no precisamente lo que hacen los señores de la izquierda y no digamos el señor Pedro Sánchez, que gobierna contra la Comunidad de Madrid", ha censurado.

Tensión en el bloque de sanidad

Las muertes en residencias de mayores durante la pandemia han acalorado el bloque de sanidad, educación y servicios sociales del debate electoral de Telemadrid de este martes, con las candidatas de Más Madrid y Podemos culpando directamente a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso de “dejar morir” a miles de personas.

El bloque de sanidad, educación y servicios sociales del debate de Telemadrid entre los candidatos del PP, Más Madrid, PSOE, Vox y Podemos ha dejado momentos pintorescos, como la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, acudiendo al atril de Ayuso para dejarle el libro ‘Morirán de forma indigna’ de su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

O la candidata de Vox, Rocío Monasterio, rompiendo el cartel sobre el “coste” de los menores extranjeros publicitado por Vox en las anteriores elecciones y afirmando que “cuestan 6.400 euros al mes” y no 4.700, como se decía en el póster original.

La política fiscal

Los partidos de izquierdas de la Comunidad de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) se han lanzado contra la presidenta y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, por su política fiscal, que consideran que solo beneficia a "los ultrarricos", mientras Vox le ha afeado gasto político innecesario y la dirigente madrileña sitúa la autonomía como región líder.

La candidata del PP ha subrayado que Madrid es "el motor económico de España" al liderar "todas las cifras", además de ser "la primera región en recuperarse del Covid". "Fomentamos la cultura del esfuerzo frente a quienes han intentado empobrecernos", ha afirmado, a la vez que ha defendido que va a ser "la región clave de Europa".